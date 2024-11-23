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Тепла не будет — прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

23 ноября 2024 12:50
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 ноября, от Диденко.
Бабушка стоит на остановке. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Синоптики прогнозируют на 24 ноября сухую погоду по всей Украине, кроме востока, где ожидаются осадки. Ветер будет сильным, а температура будет колебаться около 0 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды на 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, в Украине будет сухая погода. Лишь на востоке ожидаются осадки. Ветер должен быть порывистым и сильным, поэтому следует быть осторожнее.

Температура воздуха на всей территории страны будет колебаться в пределах 0 °С.

погода 24 ноября
Прогноз погоды на 24 ноября. Фото: Meteoprog

В Киеве завтра осадки тоже не предполагаются. Ветер будет северо-западный, местами порывистый. Ночью температура воздуха будет от -2...0 °С, днем показатели изменятся не кардинально — 0...+2 °С.

Наталья Диденко
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 23 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре, а энергетики — о возможных обрывах проводов и отключении света.

Ранее мы писали, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники. Смотрите фоторепортаж от Новини.LIVE.

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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