Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 ноября, от Диденко.

Тепла не будет — прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра
Синоптики прогнозируют на 24 ноября сухую погоду по всей Украине, кроме востока, где ожидаются осадки. Ветер будет сильным, а температура будет колебаться около 0 °С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды на 24 ноября
В воскресенье, 24 ноября, в Украине будет сухая погода. Лишь на востоке ожидаются осадки. Ветер должен быть порывистым и сильным, поэтому следует быть осторожнее.
Температура воздуха на всей территории страны будет колебаться в пределах 0 °С.
В Киеве завтра осадки тоже не предполагаются. Ветер будет северо-западный, местами порывистый. Ночью температура воздуха будет от -2...0 °С, днем показатели изменятся не кардинально — 0...+2 °С.
Напомним, 23 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре, а энергетики — о возможных обрывах проводов и отключении света.
Ранее мы писали, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники. Смотрите фоторепортаж от Новини.LIVE.
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