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Тепла не буде — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

23 листопада 2024 12:50
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 листопада, від Діденко
Бабуся стоїть на зупинці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Синоптики прогнозують на 24 листопада суху погоду по всій Україні, крім сходу, де очікуються опади. Вітер буде сильним, а температура коливатиметься близько 0 °С. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди на 24 листопада

У неділю, 24 листопада, в Україні буде суха погода. Лише на сході очікуються опади. Вітер має бути рвучкий та сильний, тож варто бути обережніше. 

Температура повітря по всій території країни коливатиметься в межах 0 °С. 

погода 24 листопада
Прогноз погоди на 24 листопада. Фото: Meteoprog

У Києві завтра опади також не передбачаються. Вітер буде північно-західний, місцями рвучкий. Вночі температура повітря становитиме від  -2...0 °С, вдень показники зміняться не кардинально —  0...+2 °С.

Наталка Діденко
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а енергетики — про можливі обриви проводів і відключення світла. 

Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. Дивіться фоторепортаж від Новини.LIVE.

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