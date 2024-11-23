Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 листопада, від Діденко

Тепла не буде — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра
Синоптики прогнозують на 24 листопада суху погоду по всій Україні, крім сходу, де очікуються опади. Вітер буде сильним, а температура коливатиметься близько 0 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди на 24 листопада
У неділю, 24 листопада, в Україні буде суха погода. Лише на сході очікуються опади. Вітер має бути рвучкий та сильний, тож варто бути обережніше.
Температура повітря по всій території країни коливатиметься в межах 0 °С.
У Києві завтра опади також не передбачаються. Вітер буде північно-західний, місцями рвучкий. Вночі температура повітря становитиме від -2...0 °С, вдень показники зміняться не кардинально — 0...+2 °С.
Нагадаємо, 23 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а енергетики — про можливі обриви проводів і відключення світла.
Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. Дивіться фоторепортаж від Новини.LIVE.
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