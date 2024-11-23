Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 листопада, від Діденко

Бабуся стоїть на зупинці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують на 24 листопада суху погоду по всій Україні, крім сходу, де очікуються опади. Вітер буде сильним, а температура коливатиметься близько 0 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди на 24 листопада

У неділю, 24 листопада, в Україні буде суха погода. Лише на сході очікуються опади. Вітер має бути рвучкий та сильний, тож варто бути обережніше.

Температура повітря по всій території країни коливатиметься в межах 0 °С.

Прогноз погоди на 24 листопада. Фото: Meteoprog

У Києві завтра опади також не передбачаються. Вітер буде північно-західний, місцями рвучкий. Вночі температура повітря становитиме від -2...0 °С, вдень показники зміняться не кардинально — 0...+2 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а енергетики — про можливі обриви проводів і відключення світла.

Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. Дивіться фоторепортаж від Новини.LIVE.