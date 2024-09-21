Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 22 сентября

Иней на растении. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в воскресенье, 22 сентября, ожидается без осадков. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +21...+26 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 22 сентября

Завтра в Украине прогнозируют небольшую облачность без осадков. Ночью и утром местами туман в западных областях.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +7...+12 °С, на побережье морей +12...+17 °С.

Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +21...+26 °С. В Карпатах ночью будет +2...+7 °С, днем +15...+20 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 22 сентября

В Киевской области завтра прогнозируют небольшую облачность без осадков. В то же время, будет северо-восточный ветер, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается +7...+12 °С, днем +21...+26 °С. В Киеве ночью будет +10...+12 °С, днем +23...+25 °С.

Напомним, вчера в ряде областей фиксировали смог в воздухе, самая плохая ситуация была в Киеве — он занял первое место в мире с самым грязным воздухом.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что пыль в воздухе продержится как минимум несколько дней. Потом ожидается улучшение ситуации.