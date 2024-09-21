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Температура упадет до +2 °С — Укргидрометцентр предупредил регион о заморозках завтра

21 сентября 2024 17:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 22 сентября
Иней на растении. Иллюстративное фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в воскресенье, 22 сентября, ожидается без осадков. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +21...+26 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 22 сентября

Завтра в Украине прогнозируют небольшую облачность без осадков. Ночью и утром местами туман в западных областях.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +7...+12 °С, на побережье морей +12...+17 °С.

Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +21...+26 °С. В Карпатах ночью будет +2...+7 °С, днем +15...+20 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 22 сентября

В Киевской области завтра прогнозируют небольшую облачность без осадков. В то же время, будет северо-восточный ветер, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается +7...+12 °С, днем +21...+26 °С. В Киеве ночью будет +10...+12 °С, днем +23...+25 °С.

Напомним, вчера в ряде областей фиксировали смог в воздухе, самая плохая ситуация была в Киеве — он занял первое место в мире с самым грязным воздухом.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что пыль в воздухе продержится как минимум несколько дней. Потом ожидается улучшение ситуации.

Укргидрометцентр осень морозы синоптик прогноз погоды погода в Украине

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