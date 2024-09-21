Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 22 вересня

Температура впаде до +2 °С — Укргідрометцентр попередив регіон про заморозки завтра
В Україні у неділю, 22 вересня, очікується погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +21...+26 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 22 вересня
Завтра в Україні прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман у західних областях.
Вітер очікується переважно північно-східний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +7...+12 °С, на узбережжі морів — +12...+17 °С.
Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+26 °С. У Карпатах вночі буде +2...+7 °С, вдень +15...+20 °С.
Погода на Київщині 22 вересня
У Київській області завтра прогнозують невелику хмарність без опадів. Водночас буде північно-східний вітер, 3-8 м/с.
Вночі температура повітря очікується +7...+12 °С, вдень — +21...+26 °С. У Києві вночі буде +10...+12 °С, вдень +23...+25 °С.
Нагадаємо, вчора у низці областей фіксували смог у повітрі, найгірша ситуація була у Києві — він посів перше місце у світі з найбруднішим повітрям.
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що пил у повітрі протримається щонайменше декілька днів. Потім очікується покращення ситуації.
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