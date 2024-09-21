Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 22 вересня

Іній на рослині. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у неділю, 22 вересня, очікується погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +21...+26 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 22 вересня

Завтра в Україні прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман у західних областях.

Вітер очікується переважно північно-східний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +7...+12 °С, на узбережжі морів — +12...+17 °С.

Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+26 °С. У Карпатах вночі буде +2...+7 °С, вдень +15...+20 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 22 вересня

У Київській області завтра прогнозують невелику хмарність без опадів. Водночас буде північно-східний вітер, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря очікується +7...+12 °С, вдень — +21...+26 °С. У Києві вночі буде +10...+12 °С, вдень +23...+25 °С.

Нагадаємо, вчора у низці областей фіксували смог у повітрі, найгірша ситуація була у Києві — він посів перше місце у світі з найбруднішим повітрям.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що пил у повітрі протримається щонайменше декілька днів. Потім очікується покращення ситуації.