Прогноз погоды на 9 июля - какой будет погода завтра

Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 9 июля, погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона. В некоторых регионах можно ожидать дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 9 июля

По данным синоптиков, западная часть страны, а также Житомирская и Винницкая области окажутся под влиянием неустойчивой погоды.

Здесь ожидаются облачность с прояснениями, местами пройдут умеренные и значительные дожди, возможны грозы, град и шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем — +20...+25 °С, а в Винницкой области столбики термометров поднимутся до +29 °С.

На остальной территории страны — сплошное лето. Здесь будет царить сухая и жаркая погода. Ночью температура не опустится ниже +19...+24 °С, а днем ожидается настоящая жара — +35...+39 °С.

Только на Киевщине и Черниговщине возможны кратковременные дожди с грозами. В этих регионах ночью будет +16...+21 °С, а днем — +29...+34 °С.

Ветер в большинстве областей южный и юго-восточный, скорость — 7-12 м/с.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что во вторник, 9 июля, на территории Киевской области и в столице прогнозируется переменная облачность. Температурные показатели будут оставаться довольно высокими.

А на Харьковщине 9 июля сохранится жаркая и сухая погода. Ожидается переменная облачность, но без осадков.