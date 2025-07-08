Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Грядут грозы — Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

Грядут грозы — Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 17:10
Прогноз погоды на 9 июля - какой будет погода завтра
Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 9 июля, погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона. В некоторых регионах можно ожидать дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:
Сунуть грози — Гідрометцентр попередив про погіршення погоди - фото 1
Пост Укргидрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 9 июля

По данным синоптиков, западная часть страны, а также Житомирская и Винницкая области окажутся под влиянием неустойчивой погоды.

Здесь ожидаются облачность с прояснениями, местами пройдут умеренные и значительные дожди, возможны грозы, град и шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем — +20...+25 °С, а в Винницкой области столбики термометров поднимутся до +29 °С.

На остальной территории страны — сплошное лето. Здесь будет царить сухая и жаркая погода. Ночью температура не опустится ниже +19...+24 °С, а днем ожидается настоящая жара — +35...+39 °С.

Только на Киевщине и Черниговщине возможны кратковременные дожди с грозами. В этих регионах ночью будет +16...+21 °С, а днем — +29...+34 °С.

Ветер в большинстве областей южный и юго-восточный, скорость — 7-12 м/с.

Сунуть грози — Гідрометцентр попередив про погіршення погоди - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что во вторник, 9 июля, на территории Киевской области и в столице прогнозируется переменная облачность. Температурные показатели будут оставаться довольно высокими.

А на Харьковщине 9 июля сохранится жаркая и сухая погода. Ожидается переменная облачность, но без осадков.

погода дождь прогноз погоды погода в Украине гроза
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации