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Головна Метео Сунуть грози — Гідрометцентр попередив про погіршення погоди

Сунуть грози — Гідрометцентр попередив про погіршення погоди

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 17:10
Прогноз погоди на 9 липня - якою буде погода завтра
Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 9 липня, погодні умови в Україні істотно різнитимуться залежно від регіону. У деяких регіонах можна очікувати дощі та грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 9 липня

За даними синоптиків, західна частина країни, а також Житомирська та Вінницька області опиняться під впливом нестійкої погоди.

Тут очікуються хмарність із проясненнями, місцями пройдуть помірні та значні дощі, можливі грози, град та шквали до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °С, вдень — +20...+25 °С, а у Вінницькій області стовпчики термометрів піднімуться до +29 °С.

На решті території країни — суцільне літо. Тут пануватиме суха та спекотна погода. Вночі температура не опуститься нижче +19…+24 °С, а вдень очікується справжня спека — +35...+39 °С.

Лише на Київщині та Чернігівщині можливі короткочасні дощі з грозами. У цих регіонах вночі буде +16…+21 °С, а вдень — +29...+34 °С.

Вітер у більшості областей південний та південно-східний, швидкість — 7–12 м/с.

Сунуть грози — Гідрометцентр попередив про погіршення погоди - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що у вівторок, 9 липня, на території Київщини та у столиці прогнозується мінлива хмарність. Температурні показники залишатимуться доволі високими.

А на Харківщині 9 липня збережеться спекотна й суха погода. Очікується мінлива хмарність, але без опадів.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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