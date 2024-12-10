Прогноз погоды в Украине 11 декабря от синоптика Наталки Диденко

Работник коммунальной службы убирает снег на улице. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 11 декабря, будет формироваться циклоном, который вместе с атмосферными фронтами принесет в Украину осадки. В большинстве регионов пройдет мокрый снег и дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 11 декабря

По прогнозам синоптика, на западе и севере страны возможно налипание мокрого снега и гололедица, что создаст опасные условия на дорогах. Видимость из-за сильной облачности и осадков будет оставаться низкой, поэтому водителей призывают быть осторожными.

Температура воздуха ночью и днем будет около нуля. В южных областях ожидается +4…+9 °C, а в Крыму — до +12 °C.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 11 декабря

Синоптик Диденко прогнозирует, что в Киеве в среду стоит ожидать дождя с мокрым снегом.

Температура воздуха будет оставаться около нуля в течение суток.

Сообщение Диденко в Facebook

Ранее мы сообщали, что 2024 год стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений с 1940 года.

Также мы писали, что на Солнце наблюдается высокая активность. Случилось 10 вспышек класса С.