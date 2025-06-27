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Главная Метео Настоящее лето напомнит о себе — прогноз погоды на завтра

Настоящее лето напомнит о себе — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 22:42
Прогноз погоды на 28 июня - какой будет погода завтра
Люди на улице летом. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоды на 28 июня от Наталки Диденко Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометеоцентра

После нескольких дней ветреного затишья, когда погода наконец напоминала настоящее лето, в Украине снова ожидается усиление ветра. Уже 28 июня северо-западный ветер местами разгонится до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 28 июня от Наталки Диденко

Завтра в восточных областях, на юге, а также частично в центральной и северной частях страны прогнозируют дожди с грозами. В то же время западная Украина в субботу будет наслаждаться сухой погодой.

Справжнє літо нагадає про себе — прогноз погоди на завтра - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

В воскресенье же стоит готовиться к периодическим локальным дождям, которые будут сменяться солнечными лучами. Температура воздуха будет оставаться умеренной — днем ожидается +21...+25 °С, немного теплее будет в субботу на юге и востоке, где столбики термометров будут достигать +25...+28 °С.

Для тех, кто мечтает о настоящей летней жаре, хорошие новости: уже 3-4 июля в Украине установится теплая погода с температурами +28...+33 °С.

В столице, Киеве, на выходных удержится сильный северо-западный ветер, температура днем будет держаться около +20...+22 °С. Местами ожидаются небольшие дожди, которые будут сменяться солнечными прояснениями.

Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометеоцентра

В Украине 28 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, а днем в южных, восточных, большинстве центральных областей, а также в Черниговской и Сумской областях прогнозируют грозы. На востоке и юго-востоке местами стоит ждать значительных дождей, града и шквалов с силой ветра 15-20 метров в секунду.

Справжнє літо нагадає про себе — прогноз погоди на завтра - фото 2
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ночью в восточных областях, а днем в западных - без осадков. Ветер дует преимущественно с северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, местами ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +13...+18 °С, днем — +19...+24 °С, а на юге и востоке страны столбики термометров поднимутся до +28 °С.

Справжнє літо нагадає про себе — прогноз погоди на завтра - фото 3
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что в субботу, 28 июня, в Киеве и Киевской области ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, которые могут временно нарушить общую атмосферу дня.

Кроме того, курортный сезон в Одесской области уже в самом разгаре, однако настоящих летних жарких дней пока не наблюдается. Однако в ближайшие дни летняя погода окончательно установится: на юге Украины значительно повысится температура, а дожди станут редкостью.

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Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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