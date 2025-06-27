Прогноз погоди на 28 червня - якою буде погода завтра

Люди на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Після кількох днів вітряного затишшя, коли погода нарешті нагадувала справжнє літо, в Україні знову очікується посилення вітру. Уже 28 червня північно-західний вітер місцями розженеться до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 28 червня від Наталки Діденко

Завтра у східних областях, на півдні, а також частково у центральній і північній частинах країни прогнозують дощі з грозами. Водночас західна Україна в суботу насолоджуватиметься сухою погодою.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

У неділю ж варто готуватися до періодичних локальних дощів, які змінюватимуться сонячними промінцями. Температура повітря залишатиметься помірною — вдень очікується +21...+25 °С, трохи тепліше буде в суботу на півдні та сході, де стовпчики термометрів сягатимуть +25...+28 °С.

Для тих, хто мріє про справжню літню спеку, хороші новини: уже 3-4 липня в Україні встановиться тепла погода з температурами +28...+33 °С.

У столиці, Києві, на вихідних утримається сильний північно-західний вітер, температура вдень триматиметься близько +20...+22 °С. Місцями очікуються невеликі дощі, що змінюватимуться сонячними проясненнями.

Прогноз погоди на 28 червня від Укргідрометеоцентра

В Україні 28 червня очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі, а вдень у південних, східних, більшості центральних областей, а також у Чернігівській і Сумській областях прогнозують грози. На сході та південному сході місцями варто чекати значних дощів, граду та шквалів із силою вітру 15-20 метрів за секунду.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вночі у східних областях, а вдень у західних — без опадів. Вітер дме переважно з північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, а в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, місцями очікуються пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +13...+18 °С, вдень — +19...+24 °С, а на півдні та сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +28 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що у суботу, 28 червня, у Києві та Київській області очікується переважно хмарна погода. Місцями пройдуть короткочасні дощі, які можуть тимчасово порушити загальну атмосферу дня.

Крім того, курортний сезон на Одещині вже в самому розпалі, проте справжніх літніх спекотних днів поки що не спостерігається. Проте найближчими днями літня погода остаточно встановиться: на півдні України значно підвищиться температура, а дощі стануть рідкістю.