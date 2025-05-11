Синоптики прогнозируют сегодня прохладную погоду с дождями

Жары не будет и о зонтиках не следует забывать — погода сегодня
Сегодня по всей территории Украины синоптики прогнозируют холодную погоду. Не обойдется без осадков и сильного ветра.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре и Наталка Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на сегодня
Метеорологи предсказывают сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем в Украине следует ожидать умеренные, а в юго-восточной части небольшие дожди. В некоторых регионах ветер усилится до 7-12 м/с.
Температура воздуха днем составит +9...+14 °C. В то же время на юге и востоке страны столбики термометров "подпрыгнут" до +13...+18 °C. На высокогорье Карпат днем +1...+4 °C.
Прогноз погоды от Диденко на 11 мая
В то же время Наталка Диденко прогнозирует, что сегодня атмосферные фронты обусловят осадки различной интенсивности. А вот на Луганщине и Донетчине в воскресенье будет преобладать сухая погода.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+14 °C, только на юге будет несколько теплее — +13...+17 °C.
Напомним, синоптики рассказали, чем удивит сегодня погода во Львове. В регионе возможен мокрый снег.
Также мы сообщали, продолжатся ли дожди и заморозки в Харькове. В городе также будет сильный ветер.
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