Синоптики прогнозують сьогодні прохолодну погоду з дощами

Дівчина під дощем з парасолькою. Ілюстративне фото: freepik

Сьогодні по всій території України синоптики прогнозують холодну погоду. Не обійдеться без опадів та сильного вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі і Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на сьогодні

Метеорологи передбачають сьогодні хмарну погоду з проясненнями. Вдень в Україні слід очікувати помірні, а в південно-східній частині невеликі дощі. В деяких регіонах вітер посилиться до 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні 11 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вдень становитиме +9...+14 °C. Водночас на півдні та сході країни стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +13...+18 °C. На високогір'ї Карпат вдень +1...+4 °C.

Прогноз погоди від Діденко на 11 травня

Водночас Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності. А ось на Луганщині та Донеччині у неділю переважатиме суха погода.

Карта температур в Україні 11 травня. Фото: Метеопост

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9...+14 °C, лише на півдні буде дещо тепліше — +13...+17 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптики розповіли, чим здивує сьогодні погода у Львові. В регіоні можливий мокрий сніг.

Також ми повідомляли, чи продовжаться дощі та заморозки у Харкові. У місті також буде сильний вітер.