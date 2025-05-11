Синоптики прогнозують сьогодні прохолодну погоду з дощами

Спеки не буде і про парасольки не слід забувати — погода сьогодні
Сьогодні по всій території України синоптики прогнозують холодну погоду. Не обійдеться без опадів та сильного вітру.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі і Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на сьогодні
Метеорологи передбачають сьогодні хмарну погоду з проясненнями. Вдень в Україні слід очікувати помірні, а в південно-східній частині невеликі дощі. В деяких регіонах вітер посилиться до 7-12 м/с.
Температура повітря вдень становитиме +9...+14 °C. Водночас на півдні та сході країни стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +13...+18 °C. На високогір'ї Карпат вдень +1...+4 °C.
Прогноз погоди від Діденко на 11 травня
Водночас Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності. А ось на Луганщині та Донеччині у неділю переважатиме суха погода.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9...+14 °C, лише на півдні буде дещо тепліше — +13...+17 °C.
Нагадаємо, синоптики розповіли, чим здивує сьогодні погода у Львові. В регіоні можливий мокрий сніг.
Також ми повідомляли, чи продовжаться дощі та заморозки у Харкові. У місті також буде сильний вітер.
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