Сегодня в Украине будет жара с дождями, прогнозируют синоптики

Девушка с зонтом под дождем под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня обещает быть жаркой, но в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Осадки будут в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода от Укргидрометцентра

В среду погоду в Украине будет формировать активный атмосферный фронт в сочетании с полем пониженного давления. Вследствие этого в большинстве регионов ожидаются дожди различной интенсивности, а именно в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. В центральных регионах местами возможны шквалы до 15-20 м/с и град.

Фронт также будет способствовать разделению воздушных масс. На востоке и юго-востоке страны сохранится чрезвычайная жара.

Температура воздуха днем +20...+25 °С. В остальных областях +26...+31 °С. Жарче всего будет на востоке и юго-востоке, где воздух прогреется до +35...+38 °С.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода от Наталки Диденко

По информации Диденко, в западных областях осадки будут преимущественно локального характера и будут иметь менее интенсивный характер. В восточных регионах снова установится сухая и жаркая погода.

В юго-восточных областях и в Днепропетровской области, температура воздуха повысится до +30...+35 °С. На остальной территории Украины ожидается +21...+26 °С.

В Киеве также прогнозируется снижение температуры до +21...+26 °С. Кроме того, в столице ожидается дождь, местами возможны грозы.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, жителей Киевщины синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за погодных условий.

А также синоптики предупредили жителей Одессы и области об изменении погоды.