Сегодня в Украине будет жара с дождями, прогнозируют синоптики

Жара до +38 °С и дожди с грозами — прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня обещает быть жаркой, но в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Осадки будут в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.
Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.
Погода от Укргидрометцентра
В среду погоду в Украине будет формировать активный атмосферный фронт в сочетании с полем пониженного давления. Вследствие этого в большинстве регионов ожидаются дожди различной интенсивности, а именно в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. В центральных регионах местами возможны шквалы до 15-20 м/с и град.
Фронт также будет способствовать разделению воздушных масс. На востоке и юго-востоке страны сохранится чрезвычайная жара.
Температура воздуха днем +20...+25 °С. В остальных областях +26...+31 °С. Жарче всего будет на востоке и юго-востоке, где воздух прогреется до +35...+38 °С.
Погода от Наталки Диденко
По информации Диденко, в западных областях осадки будут преимущественно локального характера и будут иметь менее интенсивный характер. В восточных регионах снова установится сухая и жаркая погода.
В юго-восточных областях и в Днепропетровской области, температура воздуха повысится до +30...+35 °С. На остальной территории Украины ожидается +21...+26 °С.
В Киеве также прогнозируется снижение температуры до +21...+26 °С. Кроме того, в столице ожидается дождь, местами возможны грозы.
Напомним, жителей Киевщины синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за погодных условий.
А также синоптики предупредили жителей Одессы и области об изменении погоды.
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