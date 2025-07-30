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Жара до +38 °С и дожди с грозами — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 06:25
Сегодня в Украине будет жара с дождями, прогнозируют синоптики
Девушка с зонтом под дождем под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня обещает быть жаркой, но в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Осадки будут в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.

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Погода от Укргидрометцентра

В среду погоду в Украине будет формировать активный атмосферный фронт в сочетании с полем пониженного давления. Вследствие этого в большинстве регионов ожидаются дожди различной интенсивности, а именно в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. В центральных регионах местами возможны шквалы до 15-20 м/с и град.

Фронт также будет способствовать разделению воздушных масс. На востоке и юго-востоке страны сохранится чрезвычайная жара.

Температура воздуха днем +20...+25 °С. В остальных областях +26...+31 °С. Жарче всего будет на востоке и юго-востоке, где воздух прогреется до +35...+38 °С.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру - 30 липня
Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода от Наталки Диденко

По информации Диденко, в западных областях осадки будут преимущественно локального характера и будут иметь менее интенсивный характер. В восточных регионах снова установится сухая и жаркая погода.

В юго-восточных областях и в Днепропетровской области, температура воздуха повысится до +30...+35 °С. На остальной территории Украины ожидается +21...+26 °С.

В Киеве также прогнозируется снижение температуры до +21...+26 °С. Кроме того, в столице ожидается дождь, местами возможны грозы.

Прогноз погоди від Діденко на 30 липня
Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, жителей Киевщины синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за погодных условий.

А также синоптики предупредили жителей Одессы и области об изменении погоды.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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