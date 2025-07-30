Сьогодні в Україні буде спека з дощами, прогнозують синоптики

Дівчина з парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні обіцяє бути спекотною, але в деяких областях очікуються дощі з грозами. Опади будуть у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода від Укргідрометцентру

У середу погоду в Україні формуватиме активний атмосферний фронт у поєднанні з полем зниженого тиску. Внаслідок цього в більшості регіонів очікуються дощі різної інтенсивності, а саме у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. У центральних регіонах місцями можливі шквали до 15-20 м/с і град.

Фронт також сприятиме розділенню повітряних мас. На сході та південному сході країни утримається надзвичайна спека.

Температура повітря вдень +20…+25 °С. У решті областей +26…+31 °С. Найспекотніше буде на сході та південному сході, де повітря прогріється до +35…+38 °С.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода від Наталки Діденко

За інформацією Діднко, у західних областях опади будуть переважно локального характеру та матимуть менш інтенсивний характер. У східних регіонах знову встановиться суха та спекотна погода.

Упівденно-східних областях і в Дніпропетровській області, температура повітря підвищиться до +30…+35 °С. На решті території України очікується +21…+26 °С.

У Києві також прогнозується зниження температури до +21…+26 °С. Крім того, у столиці очікується дощ, місцями можливі грози.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканців Київщини синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки через погодні умови.

А також синоптики попередили жителів Одеси та області про зміну погоди.