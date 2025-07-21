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Главная Метео Жара +36, грозы и апвелинг — Диденко сделала прогноз на завтра

Жара +36, грозы и апвелинг — Диденко сделала прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:08
Какой будет погода завтра - прогноз погоды на 22 июля
Гроза летом. Фото: УНИАН

Во вторник, 22 июля, в Украине ожидается настоящее лето — с высокой температурой, грозами и колебаниями атмосферного давления. Однако на побережье Черного моря купаться этим летом пока не слишком комфортно — вода холодная из-за природного явления апвеллинг.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook в понедельник, 21 июля.

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Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Какой будет погода завтра

По словам Диденко, апвеллинг — это когда ветер сгоняет теплую поверхностную воду с берега вглубь моря, а из глубин выходит холодная вода, что снижает температуру у побережья. Вместе с холодной водой поднимаются питательные вещества, которые способствуют развитию фитопланктона, поэтому в море может появиться характерный запах. Это естественный и даже полезный процесс для экосистемы, хотя и приносит временный дискомфорт отдыхающим.

Что касается погоды на суше, то 22 июля жара охватит южные, восточные и центральные области Украины — температура воздуха поднимется до +32...+36 °C. На севере немного прохладнее — +28...+32 °C, а на западе — наиболее комфортно, +24...+28 °C.

В западных областях и частично в центре и на севере пройдут грозовые дожди, которые могут быть достаточно сильными, ливневыми, со шквальным ветром и даже градом. Грозы возможны и в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории страны осадков не ожидается.

В Киеве 22 июля днем прогнозируется до +30 °C, с сухой погодой большую часть дня. Вечером возможны грозовые дожди с сильными ливнями и шквальным ветром.

Хотя середина недели принесет небольшое облегчение от жары, к концу недели она вернется, особенно ощутимой будет на юге, востоке и в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что вода у берегов Одессы существенно остыла, из-за чего планы желающих искупаться могут испортиться.

Также мы писали, что в Черном море у побережья Одесской области зафиксировали размножение американского голубого краба.

погода лето Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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