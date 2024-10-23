Магнитные бури 23 октября – как на людей будет влиять солнечная активность

Девушка закрыла глаза от головной боли. Фото: Freepik

Прогноз магнитных бурь на 23 октября вполне обнадеживающий. Существенное влияние на самочувствие не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность была зафиксирована на достаточно низком уровне.

Об этом сообщает ресурс Meteoprog.

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Магнитные бури 23 октября

В среду, 23 октября, магнитные бури не ожидаются. Отмечается, что за последние 24 часа на Солнце не произошло ни одной вспышки.

Уровень геомагнитного поля будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Ожидается, что солнечная активность будет умеренной. Однако имеется незначительный риск вспышки класса М.

Солнечная активность на 23 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма - 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%

Количество солнечных пятен – 34.

Методы защиты от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Существуют способы, которые могут помочь уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, магнитные бури в октябре 2024 буквально атакуют украинцев. Второй месяц осени принес по меньшей мере восемь мощных геоштормов.

Также предлагаем вам воспользоваться подробным лунным календарем дел на октябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца осени.