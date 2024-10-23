Магнітні бурі 23 жовтня - як на людей буде впливати сонячна активність

Дівчина закрила очі від головного болю. Фото: Freepik

Прогноз магнітних бур на 23 жовтня є цілком обнадійливим. Суттєвого впливу на самопочуття не прогнозується. За останню добу сонячна активність була зафіксована на достатньо низькому рівні.

Про це повідомляє ресурс Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 жовтня

У середу, 23 жовтня, магнітні бурі не очікуються. Зазначається, що за останні 24 години на Сонці не сталося жодного спалаху.

Рівень геомагнітного поля буде коливатись від тихого до нестабільного рівня. Очікується, що сонячна активність буде помірною. Однак є незначний ризик спалаху класу М.

Сонячна активність на 23 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 34.

Методи захисту від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Існують способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, магнітні бурі у жовтні 2024 року буквально атакують українців. Другий місяць осені приніс щонайменше вісім потужних геоштормів.

Також пропонуємо вам скористатися детальним місячним календарем справ на жовтень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні другого місяця осені.