Магнитные бури 12 октября – к чему готовиться метеозависимым

Солнечная активность была на высоком уровне — прогноз магнитных бурь сегодня
В субботу, 12 октября, на Земле прогнозируют возникновение слабой магнитной бури уровня G1. Она способна усугубить самочувствие людей и даже повлиять на поведение животных.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 12 октября
Магнитная буря G1, которая накроет планету в субботу, 12 октября, может вызвать незначительные сбои и в работе энергосистем. За последние 24 часа солнечная активность была высокой — на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С и две вспышки класса М, где самой большой из них стал М2,9.
Самой сильной мощной вспышкой является Х-класс, которые редки, хотя несколько дней назад такой зафиксировали на Солнце. Они вызывают длительные радиационные бури, сильные магнитные бури, которые удерживаются несколько дней с постепенным ослаблением и создают полярное сияние.
Однако в субботу, 12 октября, состояние геомагнитного поля будет колебаться от незначительного до активного.
Солнечная активность на 12 октября:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 15%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%
- Количество солнечных пятен – 74.
Какие симптомы возникают при магнитной буре и как с ними бороться
Метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы чаще всего жалуются на апатию, ухудшенное самочувствие, тревожность и раздражительность, ухудшение сна, перепады настроения и давления, головную боль, ломоту в суставах и обострение болезней.
Врачи рекомендуют в целом соблюдать здоровый образ жизни - больше прогуливаться на свежем воздухе, сбалансировать свой рацион овощами, фруктами и необходимыми витаминами, отказаться от алкоголя, никотина и кофе. Пейте больше воды или травяных чаев, откажитесь от переработанной пищи, соленых и жирных блюд. Отложите на задачи, требующие много внимания или физических усилий.
Напомним, уже известно, чего ожидать от магнитных бурь в октябре – появился календарь серьезных геомагнитных нарушений в течение месяца.
Также на днях произошла мощная магнитная буря, вызвавшая полярное сияние. Его наблюдали даже в Одесской области.
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