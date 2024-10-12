Магнитные бури 12 октября – к чему готовиться метеозависимым

Воздействие магнитных бурь. Фото: Pexels

В субботу, 12 октября, на Земле прогнозируют возникновение слабой магнитной бури уровня G1. Она способна усугубить самочувствие людей и даже повлиять на поведение животных.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 октября

Магнитная буря G1, которая накроет планету в субботу, 12 октября, может вызвать незначительные сбои и в работе энергосистем. За последние 24 часа солнечная активность была высокой — на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С и две вспышки класса М, где самой большой из них стал М2,9.

Самой сильной мощной вспышкой является Х-класс, которые редки, хотя несколько дней назад такой зафиксировали на Солнце. Они вызывают длительные радиационные бури, сильные магнитные бури, которые удерживаются несколько дней с постепенным ослаблением и создают полярное сияние.

Однако в субботу, 12 октября, состояние геомагнитного поля будет колебаться от незначительного до активного.

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 12 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма – 35%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%

Количество солнечных пятен – 74.

Какие симптомы возникают при магнитной буре и как с ними бороться

Метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы чаще всего жалуются на апатию, ухудшенное самочувствие, тревожность и раздражительность, ухудшение сна, перепады настроения и давления, головную боль, ломоту в суставах и обострение болезней.

Врачи рекомендуют в целом соблюдать здоровый образ жизни - больше прогуливаться на свежем воздухе, сбалансировать свой рацион овощами, фруктами и необходимыми витаминами, отказаться от алкоголя, никотина и кофе. Пейте больше воды или травяных чаев, откажитесь от переработанной пищи, соленых и жирных блюд. Отложите на задачи, требующие много внимания или физических усилий.

Напомним, уже известно, чего ожидать от магнитных бурь в октябре – появился календарь серьезных геомагнитных нарушений в течение месяца.

Также на днях произошла мощная магнитная буря, вызвавшая полярное сияние. Его наблюдали даже в Одесской области.