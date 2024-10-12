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Сонячна активність була на високому рівні — прогноз магнітних бур на сьогодні

12 жовтня 2024 12:08
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 12 жовтня — до чого готуватися метеозалежним
Вплив магнітних бур. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 12 жовтня, на Землі прогнозують виникнення слабкої магнітної бурі рівня G1. Вона здатна погіршити самопочуття людей та навіть вплинути на поведінку тварин.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 жовтня

Магнітна буря G1, яка накриє планету у суботу, 12 жовтня, може викликати незначні збої також й у роботі енергосистем. За останні 24 години сонячна активність була високою — на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С та два спалахи класу М, де найбільшим з них став М2,9. 

Найсильнішим потужним спалахом є Х-клас, які є рідкісними, хоча кілька днів тому такий зафіксували на Сонці. Вони викликають тривалі радіаційні бурі, сильні магнітні бурі, які утримуються кілька днів з поступовим слабшанням та викликають неймовірне полярне сяйво. 

Однак, у суботу, 12 жовтня, стан геомагнітного поля коливатиметься від незначного до активного. 

Що робити при магнітних бурях
Погане самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 12 жовтня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 35%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 35%
  • Кількість сонячних плям – 74.

Які симптоми виникають при магнітній бурі і як з ними боротися

Метеозалежні люди та ті, хто страждає на хронічні хвороби серцево-судинної системи найчастіше скаржаться на апатію, погіршене самопочуття, тривожність та дратівливість, погіршення сну, перепади настрою та тиску, головний біль, ломоту у суглобах та загострення хвороб. 

Лікарі рекомендують загалом дотримуватися здорового способу життя — більше прогулюватися на свіжому повітрі, збалансувати свій раціон овочами, фруктами та необхідними вітамінами, відмовитися від алкоголю, нікотину та кави. Пийте більше води або трав'яних чаїв, відмовтеся від переробленої їжі, солених та жирних страв. Відкладіть на потім задачі, які потребують багато уваги чи фізичних зусиль. 

Нагадаємо, вже відомо, чого очікувати від магнітних бур у жовтні — з'явився календар серйозних геомагнітних порушень впродовж місяця. 

Також днями сталась потужна магнітна буря, яка викликала полярне сяйво. Його спостерігали навіть в Одеській області

космос Сонце здоров'я магнітні бурі жовтень прогнози

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