Магнитные бури сегодня - прогноз на понедельник

Солнечная активность будет низкой — прогноз магнитных бурь
В понедельник, 28 апреля, магнитных бурь не прогнозируется. Следовательно, неделя должна начаться без негативного влияния на самочувствие людей.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 28 апреля
Итак, в понедельник, 28 апреля, на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 28 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 64.
Как магнитные бури влияют на самочувствие людей
Отметим, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье и самочувствие людей. Именно поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Ключевые негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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