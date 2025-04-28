Магнитные бури сегодня - прогноз на понедельник

Девушка держится за голову из-за боли. Иллюстративное фото: Freepik

В понедельник, 28 апреля, магнитных бурь не прогнозируется. Следовательно, неделя должна начаться без негативного влияния на самочувствие людей.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 28 апреля

Итак, в понедельник, 28 апреля, на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 28 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 64.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Отметим, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье и самочувствие людей. Именно поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Ключевые негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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