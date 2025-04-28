Магнітні бурі сьогодні — прогноз на понеділок

Дівчина тримається за голову через біль. Ілюстративне фото: Freepik

У понеділок, 28 квітня, магнітних бур не прогнозується. Відтак, тиждень має розпочатися без негативного впливу на самопочуття людей.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 квітня

Отже, у понеділок, 28 квітня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 28 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 64.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Зазначимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я та самопочуття людей. Саме тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Ключові негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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