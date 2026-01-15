Прогноз магнитной бури на 15 января — как подготовиться

Солнце малоактивно, но это временно — прогноз магнитных бурь
В четверг, 15 января, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной — магнитных бурь в этот день не прогнозируют. По оценкам специалистов, оснований для повышенной геомагнитной активности пока нет.
Прогноз магнитных бурь 15 января
В течение последних суток Солнце демонстрировало низкий уровень активности. За этот период зафиксировали семь слабых солнечных вспышек класса C и одну вспышку класса B. Такие события не имеют существенного влияния на магнитное поле Земли и не приводят к развитию магнитных бурь.
По прогнозам, в течение четверга геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключается вероятность вспышек среднего класса M и незначительная вероятность более мощных вспышек класса X. В то же время даже в случае их возникновения серьезных последствий для Земли не ожидается.
В то же время, уже 17 января возможны сильные магнитные бури, которые будут ощутимыми в Украине в утренний период.
Какие симптомы возникают при сильных магнитных бурях
Магнитные бури, когда они все же происходят, могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Чаще всего в такие периоды фиксируют головную боль, головокружение, повышенную усталость, нарушение сна, раздражительность и снижение концентрации внимания.
Также возможны колебания артериального давления, ощущение слабости, учащенное сердцебиение или общее ухудшение самочувствия, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
