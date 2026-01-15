Видео
Главная Метео Солнце малоактивно, но это временно — прогноз магнитных бурь

Солнце малоактивно, но это временно — прогноз магнитных бурь

Дата публикации 15 января 2026 12:26
Прогноз магнитной бури на 15 января — как подготовиться
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В четверг, 15 января, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной — магнитных бурь в этот день не прогнозируют. По оценкам специалистов, оснований для повышенной геомагнитной активности пока нет.

Об этом сообщили в Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь 15 января

В течение последних суток Солнце демонстрировало низкий уровень активности. За этот период зафиксировали семь слабых солнечных вспышек класса C и одну вспышку класса B. Такие события не имеют существенного влияния на магнитное поле Земли и не приводят к развитию магнитных бурь.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

По прогнозам, в течение четверга геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключается вероятность вспышек среднего класса M и незначительная вероятность более мощных вспышек класса X. В то же время даже в случае их возникновения серьезных последствий для Земли не ожидается.

Прогноз магнитной бури 17 января. Фото: скриншот

В то же время, уже 17 января возможны сильные магнитные бури, которые будут ощутимыми в Украине в утренний период.

Какие симптомы возникают при сильных магнитных бурях

Магнитные бури, когда они все же происходят, могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Чаще всего в такие периоды фиксируют головную боль, головокружение, повышенную усталость, нарушение сна, раздражительность и снижение концентрации внимания.

Также возможны колебания артериального давления, ощущение слабости, учащенное сердцебиение или общее ухудшение самочувствия, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на четверг, 15 января.

Также стало известно, когда в Украине ослабнут морозы и придет потепление.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
