Прогноз магнітної бурі на 15 січня — як підготуватися

Сонце малоактивне, але це тимчасово — прогноз магнітних бур
У четвер, 15 січня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною — магнітних бур у цей день не прогнозують. За оцінками фахівців, підстав для підвищеної геомагнітної активності наразі немає.
Про це повідомили у Meteoprog.
Прогноз магнітних бур 15 січня
Протягом останньої доби Сонце демонструвало низький рівень активності. За цей період зафіксували сім слабких сонячних спалахів класу C та один спалах класу B. Такі події не мають суттєвого впливу на магнітне поле Землі та не призводять до розвитку магнітних бур.
За прогнозами, протягом четверга геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча не виключається ймовірність спалахів середнього класу M та незначна ймовірність більш потужних спалахів класу X. Водночас навіть у разі їх виникнення серйозних наслідків для Землі не очікується.
Водночас, вже 17 січня можливі сильні магнітні бурі, які будуть відчутними в Україні у ранковий період.
Які симптоми виникають при сильних магнітних бурях
Магнітні бурі, коли вони все ж відбуваються, можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей.
Найчастіше у такі періоди фіксують головний біль, запаморочення, підвищену втому, порушення сну, дратівливість і зниження концентрації уваги.
Також можливі коливання артеріального тиску, відчуття слабкості, прискорене серцебиття або загальне погіршення самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями.
