Прогноз магнітної бурі на 15 січня — як підготуватися

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У четвер, 15 січня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною — магнітних бур у цей день не прогнозують. За оцінками фахівців, підстав для підвищеної геомагнітної активності наразі немає.

Про це повідомили у Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур 15 січня

Протягом останньої доби Сонце демонструвало низький рівень активності. За цей період зафіксували сім слабких сонячних спалахів класу C та один спалах класу B. Такі події не мають суттєвого впливу на магнітне поле Землі та не призводять до розвитку магнітних бур.

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

За прогнозами, протягом четверга геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча не виключається ймовірність спалахів середнього класу M та незначна ймовірність більш потужних спалахів класу X. Водночас навіть у разі їх виникнення серйозних наслідків для Землі не очікується.

Прогноз магнітної бурі 17 січня. Фото: скриншот

Водночас, вже 17 січня можливі сильні магнітні бурі, які будуть відчутними в Україні у ранковий період.

Які симптоми виникають при сильних магнітних бурях

Магнітні бурі, коли вони все ж відбуваються, можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей.

Найчастіше у такі періоди фіксують головний біль, запаморочення, підвищену втому, порушення сну, дратівливість і зниження концентрації уваги.

Також можливі коливання артеріального тиску, відчуття слабкості, прискорене серцебиття або загальне погіршення самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на четвер, 15 січня.

Також стало відомо, коли в Україні послабнуть морози і прийде потелпіння.