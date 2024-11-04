В Украине сегодня прогнозируют дождь и снег

Девушка под зонтиком осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 4 ноября, будет не для прогулок. Синоптики прогнозируют шквальный ветер, снег с дождем и температура воздуха будет достигать +13 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 4 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине будет облачной с прояснениями.

В восточных и северо-восточных областях ожидается умеренный мокрый снег. На остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине. Везде, кроме Закарпатья, прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Температура днем +4...+9°C, на юге страны +8...+13°C.

Погода в Украине 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 4 ноября

В Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, который местами превратится в снег. Ветер с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +4...+9°С.

Прогноз от Наталки Диденко

По ее прогнозу, сегодня в Украине ожидается сочетание влажного циклона и холодного арктического воздуха. Поэтому в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Полтавской области будет мокрый снег и налипание мокрого снега. Днем снег перейдет в дождь, после чего осадки не прогнозируются.

Температура воздуха днем +4...+8°C. В Киеве днем без осадков. Температура воздуха +5...+7 °C.

Однако порывы сильного северного ветра в понедельник будут достигать штормового уровня до 15-20 м/с.

Погода в Украине. Фото: Наталья Диденко

Напомним, сегодня во Львове будет пасмурно. Однако температура воздуха повысится до +9 °С.

Также 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.