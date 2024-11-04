В Україні сьогодні прогнозують дощ та сніг

Дівчина під парасолькою восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 4 листопада, буде не для прогулянок. Синоптики прогнозують шквальний вітер, сніг із дощем, та температуру повітря сягатиме +13 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 4 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні буде хмарною із проясненнями.

У східних та північно-східних областях очікується помірний мокрий сніг та дощ. На решті території — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні. Скрізь, крім Закарпаття, прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура вдень +4...+9 °C, на півдні країни +8...+13 °C.

Погода в Україні 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 4 листопада

У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий дощ, який місцями перетвориться у сніг. Вітер з поривами 15-20 м/с. Температура повітря вдень +4...+9 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За її прогнозом сьогодні в Україні очікується поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря. Тому на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині буде мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Вдень сніг перейде в дощ, після чого опадів не прогнозують.

Температура повітря вдень +4...+8 °C. У Києві вдень буде без опадів. Температура повітря — +5...+7 °C.

Однак пориви сильного північного вітру у понеділок досягатимуть штормового рівня, до 15-20 м/с.

Погода в Україні. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, сьогодні у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С.

Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.