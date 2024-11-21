Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 ноября, от Натальи Диденко

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 ноября, ожидается с похолоданием. Местами будут осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 22 ноября

По словам Диденко, снег и местами дождь ожидается завтра на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге страны без осадков.

Погода в Украине 22 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик предупреждает о сильном ветре.

Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем 0...+4 °С, а на юге — +4...+9 °С.

Погода в Киеве 22 ноября

В столице ожидается снег, вечером — дождь. Также будет сильный ветер.

Ночью 0...-2°С, днем +4°С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 21 ноября Киев накрыл значительный снегопад. Поэтому на улицах столицы работает спецтехника.

Также во Львовской области синоптики прогнозируют начало зимней непогоды. Коммунальные службы города заверили, что готовы расчищать дорогу от снега.