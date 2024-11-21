Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 листопада, від Наталки Діденко

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 листопада, очікується з похолоданням. Місцями будуть опади у вигляді снігу та дощу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 22 листопада

За словами Діденко, сніг та подекуди дощ очікується завтра на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні країни без опадів.

Погода в Україні 22 листопада. Фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик попереджає про сильний вітер.

Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень 0...+4 °С, а на півдні — +4...+9 °С.

Погода в Києві 22 листопада

У столиці очікується сніг, а ввечері — дощ. Також буде сильний вітер.

Вночі 0...-2 °С, вдень +4 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Київ накрив значний снігопад. Через це на вулицях столиці працює спецтехніка.

Також у Львівській області синоптики прогнозують початок зимової негоди. Комунальні служби міста запевнили, що готові розчищати дороги від снігу.