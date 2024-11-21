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Сніг та морози — Діденко попередила про похолодання завтра

21 листопада 2024 12:09
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 листопада, від Наталки Діденко
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 22 листопада, очікується з похолоданням. Місцями будуть опади у вигляді снігу та дощу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 22 листопада

За словами Діденко, сніг та подекуди дощ очікується завтра на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні країни без опадів.

Прогноз погоди в Україні 22 листопада
Погода в Україні 22 листопада. Фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик попереджає про сильний вітер.

Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень 0...+4 °С, а на півдні — +4...+9 °С.

Погода в Києві 22 листопада

У столиці очікується сніг, а ввечері — дощ. Також буде сильний вітер.

Вночі 0...-2 °С, вдень +4 °С.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Київ накрив значний снігопад. Через це на вулицях столиці працює спецтехніка.

Також у Львівській області синоптики прогнозують початок зимової негоди. Комунальні служби міста запевнили, що готові розчищати дороги від снігу.

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