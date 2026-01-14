Метеорологи прогнозируют на сегодня морозную погоду, а на западе Украины осадки

Девушка на улице под снегопадом. Иллюстративное фото: Reuters

Сегодняшнюю погоду в Украине будет определять поле высокого давления. Осадков не прогнозируется, однако жителей запада Украины ждет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине 14 января

Метеорологи акцентируют внимание, что сегодня на крайнем западе страны, а также в Крыму и Приазовье может выпасть небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер будет переменных направлений, слабый — 3-8 м/с. Температура днем по Украине до -13...-8 °С. На Закарпатье, юге и юго-востоке страны днем -7...-2 °С. В Крыму около нуля.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что из-за непогоды возникли серьезные осложнения на популярных автодорогах Украины.

Также синоптик дал прогноз погоды на весну. Ожидается холод, сильный ветер и снег.