Метеорологи прогнозують на сьогодні морозну погоду, а на заході Україні опади

Сьогоднішню погоду в України визначатиме поле високого тиску. Опадів не прогнозується, проте мешканців заходу України чекає сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні 14 січня

Метеорологи акцентують увагу, що сьогодні на крайньому заході країни, а також у Криму та Приазов’ї може випасти невеликий сніг. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, тому водіям та пішоходам слід бути обережними.

Вітер буде змінних напрямків, слабкий — 3-8 м/с. Температура вдень по Україні до -13...-8 °С. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вдень -7...-2 °С. У Криму близько нуля.

Нагадаємо, що через негоду виникли серйозні ускладнення на популярних автошляхах України.

Також синоптик дав прогноз погоди на весну. Очікується холод, сильний вітер та сніг.