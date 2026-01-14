Відео
Відео

Сніг та сильні морози прогнозує на 14 січня Укргідрометцентр

Сніг та сильні морози прогнозує на 14 січня Укргідрометцентр

Дата публікації: 14 січня 2026 06:25
Метеорологи прогнозують на сьогодні морозну погоду, а на заході Україні опади
Дівчина на вулиці під снігопадом. Ілюстративне фото: Reuters

Сьогоднішню погоду в України визначатиме поле високого тиску. Опадів не прогнозується, проте мешканців заходу України чекає сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Укргідрометцентр прогнозує аномальні морози в Україні завтра - фото 1
Пост Укргідрометцентру. Фото: Скриншот

Погода в Україні 14 січня

Метеорологи акцентують увагу, що сьогодні на крайньому заході країни, а також у Криму та Приазов’ї може випасти невеликий сніг. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, тому водіям та пішоходам слід бути обережними. 

Вітер буде змінних напрямків, слабкий — 3-8 м/с. Температура вдень по Україні до -13...-8 °С. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вдень -7...-2 °С. У Криму близько нуля.

Возможно, это изображение карта и текст
Мапа погоди. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що через негоду виникли серйозні ускладнення на популярних автошляхах України.

Також синоптик дав прогноз погоди на весну. Очікується холод, сильний вітер та сніг.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
