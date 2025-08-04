Погода сегодня, 4 августа, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 4 августа, сообщили синоптики. Сегодня ожидается переменная облачность. В восточных и северо-восточных, днем и в западных областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с, на Левобережье 7-12 м/с.

Температура ночью составила +14...+19 °С, в южной части до +23 °С. Днем прогнозируют +24...+29 °С, в южной части до +34 °С. В Карпатах ночью было +9...+14 °С, днем будет +18...+23 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 4 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +14...+19 °С, днем ожидается +24...+29 °С.

В Киеве тем временем ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, Сумской, Харьковской, а также Полтавской. Однако большинство областей Украины будет принадлежать сухой и теплой воздушной погоде.

В частности, температура воздуха составит +25...+29 °С, в южной части +30...+34 °С, а вот на крайнем западе будет свежее — +20...25 °С.

В то же время в Киеве ожидается малооблачная погода с температурой воздуха до +28 °С. По прогнозу Диденко, ближайший дождь в столице предполагается 6 августа.

Напомним, что вчера в Одессе было ясно, сухо и жарко. Температура воздуха днем достигала +36 °C, а море прогрелось до комфортных +24 °C.

Также мы писали, что после ряда природных бедствий на Камчатке, включая землетрясение и цунами, Краснодарский край России накрыла мощная непогода. В регионе были зафиксированы наводнения, смерчи, затопления населенных пунктов и перебои в транспортном сообщении.