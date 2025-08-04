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Головна Метео Схід та захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні

Схід та захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні, 4 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 4 серпня, повідомили синоптики. Сьогодні очікується мінлива хмарність. У східних та північно-східних, вдень і у західних областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про це у неділю, 3 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

Температура вночі становила +14...+19 °С, у південній частині до +23 °С. Вдень прогнозують +24...+29 °С, у південній частині до +34 °С. В Карпатах вночі було +9...+14 °С, вдень буде +18...+23 °С.

Схід та захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 4 серпня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +14...+19 °С, вдень очікується +24...+29 °С.

У Києві тим часом вночі +17...+19 °С, вдень +26...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, Сумській, Харківській, а також Полтавській. Проте більшість областей України належатиме сухій і теплій повітряній погоді.

Зокрема, температура повітряні становитиме +25...+29 °С, у південній частині +30...+34 °С, а ось на крайньому заході буде свіжіше — +20...25 °С.

Водночас в Києві очікується малохмарна погода з температурою повітря до +28 °С. За прогнозом Діденко, найближчий дощ в столиці передбачається 6 серпня.

Нагадаємо, що вчора в Одесі було ясно, сухо і спекотно. Температура повітря вдень сягала +36 °C, а море прогрілося до комфортних +24 °C. 

Також ми писали, що після низки природних лих на Камчатці, включаючи землетрус і цунамі, Краснодарський край Росії накрила потужна негода. У регіоні було зафіксовано повені, смерчі, затоплення населених пунктів і перебої в транспортному сполученні.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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