Прогноз погоды в Украине на субботу, 5 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на субботу, 5 октября, сообщили синоптики. Во всех областях будет облачно или переменно облачно, местами пройдут дожди.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 5 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, северных и Винницкой областях облачно, временами дождь. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит +11...+16 °С. Днем будет +16...+21 °С, а на крайнем западе +10...+15 °С.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Черкасской области днем дождь. Скорость южного ветра составит 7–12 м/с. Температура ночью опустится до +9...+14 °С. В Одесской области ночью будет +13...+18 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +22...+27 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com

В Киевской области облачно, временами дождь. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +11...+16 °С, а днем потеплеет до +16...+21 °С. В столице ночью будет +14...+16 °С, а днем +17...+19 °С.

Предупреждение о гидрологических явлениях

Карта "Гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В субботу, 5 октября, ожидается повышение уровня воды (над уровнями по состоянию на 4 октября) без угрозы негативных последствий на реках Закарпатской области на 0,1–1,2 метра и на реках бассейна Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) на 0,1–0,5 метра.

Вечером 5 октября и в течение суток 6 октября в связи с ожидаемыми осадками на реках суббассейнов Прута и Сиреты ожидается повышение уровней воды на 0,3–1,0 м (над уровнями по состоянию на 4 октября), без угрозы негативных последствий.

В период с субботы по понедельник, 5–7 октября, из-за ожидаемых осадков на реках суббассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,1–0,3 метра (над уровнями по состоянию на 4 октября), без угрозы негативных последствий. Также будет повышение уровней воды на 0,1–0,3 метра (над уровнями по состоянию на 08:00 4 октября) на реках суббассейна Среднего Днепра в Житомирской и Киевской областях, однако к негативным последствиям это не приведет.

Какая погода будет в Украине на выходных 5–6 октября

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в субботу, 5 октября, в западных, северных и Винницкой областях, а в воскресенье и понедельник, 6 и 7 октября, на большей части территории умеренные дожди. В воскресенье, 6 октября, в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях дожди.

Южный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью 5 октября будет +10…+15 °С, на побережье морей до +18 °С. Днем в западных, северных и Винницких областях +15...21 °С, на остальной территории +22...27 °С. В воскресенье и понедельник, 6 и 7 октября, в западных и северных областях ночью +7...+13 °С, а днем +12...+18 °С. На остальной территории ночью +11...+16 °С, а днем +20...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Циклон в Украине"

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу и воскресенье, 5 и 6 октября, в Украине будет циклон с юга. В западных, северных и центральных областях (кроме Полтавской и Днепропетровской областей), а также в Одесской области пройдут дожди разной интенсивности. В восточной части Украины, большинстве южных областей и в Крыму сохранится сухая погода.

Температура воздуха будет самой высокой в восточных областях и на юге, +24...+28 °С, а самой низкой — на западе, +11...+17 °С. В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +18…+24 °С.

В Киеве в субботу и воскресенье, 5 и 6 октября, пройдут периодические дожди. Температура воздуха в субботу будет держаться в пределах +18 °С, а в воскресенье потеплеет до +22 °С.

Напомним, во Львове и Львовской области в субботу, 5 октября, ожидается ухудшение погоды. Синоптики отмечают, что будут туман и возможны дожди.

Также мы сообщали, что в Харькове продолжается бабье лето. Дождей в течение выходных, 5 и 6 октября, не ожидается, а днем воздух прогреется до +23...+25 °С.