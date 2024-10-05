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Синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні — де дощитиме

5 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на суботу, 5 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 5 жовтня, повідомили синоптики. В усіх областях буде хмарно або ж мінливо хмарно, подекуди пройдуть дощі.

Про це в понеділок, 30 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 5 жовтня

Погода в Україні 5 жовтня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, північних та Вінницькій областях хмарно, часом дощ. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +11...+16 °С. Удень буде +16...+21 С°, а на крайньому заході +10...+15 °С.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на Черкащині вдень дощ. Швидкість південного вітру сягне 7–12 м/с. Температура вночі опуститься до +9...+14 °С. На Одещині вночі буде +13...+18 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27 °С.

Карта температур в Україні станом на 5 жовтня
Карта температур в Україні від Meteopost.com

На Київщині хмарно, часом дощ. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +11...+16 °С, а вдень потеплішає до +16...+21 °С. У столиці вночі буде +14...+16 °С, а вдень +17...+19 °С.

Попередження про гідрологічні явища

Гідрологічні явища в Україні станом на 5 жовтня
Карта "Гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У суботу, 5 жовтня, очікується підвищення рівнів води (над рівнями станом на 4 жовтня) без загрози негативних наслідків на річках Закарпатської області на 0,1–1,2 метра та на річках басейну Дністра (у Львівській та Івано-Франківській областях) на 0,1–0,5 метра.

Увечері 5 жовтня та протягом доби 6 жовтня у зв'язку з очікуваними опадами на річках суббасейнiв Пруту та Сiрету очікується підвищення рівнів води на 0,3–1,0 м (над рівнями станом на 4 жовтня), без загрози негативних наслідків.

У період з суботи по понеділок, 5–7 жовтня, через очікувані опади на річках суббасейну Прип'яті очікується підвищення рівнів води на 0,1–0,3 метра (над рівнями станом на 4 жовтня), без загрози негативних наслідків. Також буде підвищення рівнів води на 0,1–0,3 метра (над рівнями станом на 08:00 4 жовтня) на річках суббасейну Середнього Дніпра в Житомирській та Київській областях, однак до негативних наслідків це не призведе.

Яка погода буде в Україні на вихідних 5–6 жовтня

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у суботу, 5 жовтня, у західних, північних і Вінницькій областях, а в неділю та
понеділок, 6 й 7 жовтня, на більшій частині території країни помірні дощі. У неділю, 6 жовтня, у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі.

Південний із переходом на північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі 5 жовтня буде +10...+15 °С, на узбережжі морів до +18 °С. Удень у західних, північних та Вінницькій областях +15...21 °С, на решті території +22...27 °С. У неділю та понеділок, 6 й 7 жовтня, у західних та північних областях уночі +7...+13 °С, а вдень +12...+18 °С. На решті території вночі +11...+16 °С, а вдень +20...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Циклон в Україні 5 та 6 жовтня
Карта "Циклон в Україні"

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу та неділю, 5 та 6 жовтня, в Україні буде циклон із півдня. У західних, північних і центральних областях (крім Полтавської та Дніпропетровської областей), а також в Одеській області пройдуть дощі різної інтенсивності. У східній частині України, більшості південних областей і у Криму втримається суха погода.

Температура повітря буде найвищою у східних областях та на півдні, +24...+28 °С, а найнижчою — на заході, +11...+17 °С.  У більшості областей України впродовж дня очікується +18...+24 °С.

У Києві в суботу та неділю, 5 й 6 жовтня, пройдуть періодичні дощі. Температура повітря в суботу триматиметься в межах +18 °С, а в неділю потеплішає до +22 °С.

Нагадаємо, у Львові та Львівській області в суботу, 5 жовтня, очікується погіршення погоди. Синоптики зазначають, що буде туман і можливі дощі.

Також ми повідомляли, що в Харкові триває бабине літо. Дощів протягом вихідних, 5 й 6 жовтня, не очікується, а вдень повітря прогріється до +23...+25 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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