Прогноз погоды в Украине на пятницу, 10 января, от Укргидрометцентра

Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где будет снег
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 10 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В западных, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях дождь, на западе страны с мокрым снегом, на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки. На остальной территории без существенных осадков
Об этом в четверг, 9 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 10 января
Южный с переходом на западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в западных областях его порывы будут достигать 15–20 м/с, а на высокогорье Карпат — 25–30 м/с.
Температура ночью будет +1...+6 °С, а местами на северо-востоке страны - 0...-2 °С. Днем в западных и северных областях ожидается +4...+9 °С. На остальной территории дневная температура будет держаться в пределах +8...+13 °С. В Крыму ночью будет +4...+9 °С, а днем +11...+16 °С.
На Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем дождь. Скорость южного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +1...+6 °С, а в Киеве — до +2...+4 °С. Днем за городом потеплеет до +4...+9 °С, а в столице — до +7...+9 °С.
Предупреждение об опасных стихийных и метеорологических явлениях
На Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, в западных областях порывы ветра 15–20 м/с, на высокогорье Карпат 25–30 м/с. Будет I (желтый) уровень опасности.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Предупреждение о гидрологических явлениях
На реках Закарпатской области ожидается возобновление повышения уровней воды над фактическими по состоянию на 08:00 9 января:
- на Тисе и ее притоках и на 0,5–1,0 метра, возможен начальный выход воды на пойму река Латорица — город Мукачево и река Уж — город Ужгород (I, желтый, уровень опасности);
- в нижних течениях Боржавы на 1,5–2,5 метра, возможен начальный выход воды на пойму (I, желтый, уровень опасности);
- на реке Латорице — город Чоп на 1,8 – 2,3 метра, выход воды на пойму (I, желтый, уровень опасности).
Напомним, по прогнозу синоптиков, в Харькове 10 января будет теплая погода. Столбики термометров днем поднимутся до +11 °С.
Также мы сообщали, что США накрыла мощная снежная буря. В результате непогоды погибли несколько человек.
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