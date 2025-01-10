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Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де буде сніг

10 січня 2025 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 10 січня, від Укргідрометцентру
Жінка йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 10 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У західних, а вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях дощ, на заході країни з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах значні опади. На решті території без істотних опадів

Про це в четвер, 9 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 10 січня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південний із переходом на західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у західних областях його пориви сягатимуть 15–20 м/с, а на високогір'ї Карпат — 25–30 м/с.

Температура вночі буде +1...+6 °С а місцями на північному сході країни — 0...-2 °С. Удень у західних та північних областях очікується +4...+9 °С. На решті території денна температура триматиметься в межах +8...+13 °С. У Криму вночі буде +4...+9 °С, а вдень +11...+16 °С.

Температури 10 січня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без істотних опадів, а вдень дощ. Швидкість південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +1...+6 °С, а в Києві — до +2...+4 °С. Удень за містом потеплішає до +4...+9 °С, а у столиці — до +7...+9 °С.

Попередження про небезпечні стихійні та метеорологічні явища

Де в Україні 10 січня 2025 року будуть небезпечні метеорологічні явища
Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

На Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у західних областях пориви вітру 15–20 м/с, на високогір'ї Карпат 25–30 м/с. Буде I (жовтий) рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про гідрологічні явища

Де в Україні 10 січня 2025 року будуть небезпечні гідрологічні явища
Карта "Гідрологічні явища" від Укргідрометцентру

На річках Закарпатської області очікується відновлення підвищення рівнів води над фактичними станом на 08:00 9 січня:

  • на Тисi та її притоках та на 0,5–1,0 метра, можливий початковий вихiд води на заплаву річка Латориця — міст Мукачево та річка Уж — місто Ужгород (I, жовтий, рiвень небезпеки);
  • у нижнiх течiях Боржави на 1,5–2,5 метра, можливий початковий вихiд води на заплаву (I, жовтий, рiвень небезпеки);
  • на річці Латорицi — місто Чоп на 1,8–2,3 метра, вихiд води на заплаву (I, жовтий, рiвень небезпеки).

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Харкові 10 січня буде тепла погода. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +11 °С.

Також ми повідомляли, що США накрила потужна снігова буря. Унаслідок негоди загинули декілька людей.

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