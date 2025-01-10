Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 10 січня, від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 10 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У західних, а вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях дощ, на заході країни з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах значні опади. На решті території без істотних опадів

Про це в четвер, 9 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південний із переходом на західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у західних областях його пориви сягатимуть 15–20 м/с, а на високогір'ї Карпат — 25–30 м/с.

Температура вночі буде +1...+6 °С а місцями на північному сході країни — 0...-2 °С. Удень у західних та північних областях очікується +4...+9 °С. На решті території денна температура триматиметься в межах +8...+13 °С. У Криму вночі буде +4...+9 °С, а вдень +11...+16 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без істотних опадів, а вдень дощ. Швидкість південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +1...+6 °С, а в Києві — до +2...+4 °С. Удень за містом потеплішає до +4...+9 °С, а у столиці — до +7...+9 °С.

Попередження про небезпечні стихійні та метеорологічні явища

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

На Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у західних областях пориви вітру 15–20 м/с, на високогір'ї Карпат 25–30 м/с. Буде I (жовтий) рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про гідрологічні явища

Карта "Гідрологічні явища" від Укргідрометцентру

На річках Закарпатської області очікується відновлення підвищення рівнів води над фактичними станом на 08:00 9 січня:

на Тисi та її притоках та на 0,5–1,0 метра, можливий початковий вихiд води на заплаву річка Латориця — міст Мукачево та річка Уж — місто Ужгород (I, жовтий, рiвень небезпеки);

у нижнiх течiях Боржави на 1,5–2,5 метра, можливий початковий вихiд води на заплаву (I, жовтий, рiвень небезпеки);

на річці Латорицi — місто Чоп на 1,8–2,3 метра, вихiд води на заплаву (I, жовтий, рiвень небезпеки).

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Харкові 10 січня буде тепла погода. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +11 °С.

Також ми повідомляли, що США накрила потужна снігова буря. Унаслідок негоди загинули декілька людей.