Україна
Синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине на сегодня

Синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 00:05
Прогноз погоды в Украине на 9 января — где будет гололедица
Люди идут по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 9 января, ожидаются опасные метеорологические явления по Украине. В большинстве областей прогнозируется снег, а на дорогах гололедица.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:
Погода в Україні на 9 січня
Погода в Украине на 9 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 9 января от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Украине сложные погодные условия будет продолжать обусловливать активный южный циклон, в котором будут двигаться разные по свойствам воздушные массы, поэтому и дальше наша территория будет разделяться на три части с очень разной погодой.

В пятницу в Украине будет облачно. В западных областях ночью умеренный, днем небольшой снег; снижение температуры ночью и днем до -10...-15 °С.

На юго-востоке страны ночью умеренный, местами значительный дождь с мокрым снегом, днем небольшие осадки. Температура ночью и днем от -2 °С до +3 °С.

На остальной территории умеренный, ночью в северной части значительный снег. Снижение температуры ночью и днем до -4...-9 °С.

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, метели.

Погода в Україні на 9 січня
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 9 января от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, днем 9 января циклон постепенно сместится на север, поэтому и осадки ослабевают и прекращаются.

Снег сегодня будет выпадать только в северной части Украины.

По информации Диденко, как раз с 9 января начнется ощутимое похолодание.

Сегодня самыми холодными будут западные области Украины, в течение дня -5...-10 °С

На севере -4...-9 °С, а также снег. На востоке -3...+3 °С. В центре -3...-8 °С. На юге -2...+4 °С.

По прогнозам Диденко, сегодня ожидается сильный ветер с временами штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

В Киеве сегодня — снег, похолодание до -5...-7 °С, сильный западный ветер, гололедица, очень-очень скользко.

Ранее синоптики рассказывали, когда в Киеве будут сильные морозы.

Также синоптики ответили, будут ли в Украине морозы до -23 градусов.

Укргидрометцентр снег морозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
