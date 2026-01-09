Прогноз погоди в Україні на 9 січня — де буде ожеледиця

Синоптики шокували прогнозом погоди в Україні на сьогодні
У п'ятницю, 9 січня, очікуються небезпечні метеорологічні явища по Україні. У більшості областей прогнозується сніг, а на дорогах ожеледиця.
Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 9 січня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні в Україні складні погодні умови продовжуватиме зумовлювати активний південний циклон, в якому рухатимуться різні за властивостями повітряні маси, тому й далі наша територія розділятиметься на три частини з дуже різною погодою.
У п'ятницю в Україні буде хмарно. У західних областях вночі помірний, вдень невеликий сніг; зниження температури вночі та вдень до -10...-15 °С.
На південному сході країни вночі помірний, місцями значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади. Температура вночі та вдень від -2 °С до +3 °С.
На решті території помірний, вночі у північній частині значний сніг. Зниження температури вночі та вдень до -4...-9 °С.
На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви 15-20 м/с, хуртовини.
Погода в Україні на 9 січня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, вдень 9 січня циклон поступово зміститься на північ, тому й опади послабшають та припинятимуться.
Сніг сьогодні випадатиме лише у північній частині України.
За інформацією Діденко, якраз із 9 січня почнеться відчутне похолодання.
Сьогодні найхолоднішими будуть західні області України, протягом дня -5...-10 °С
На півночі -4...-9 °С, а також сніг. На сході -3...+3 °С. У центрі -3...-8 °С. На півдні -2...+4 °С.
За прогнозами Діденко, сьогодні очікується сильний вітер із часом штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
У Києві сьогодні — сніг, похолодання до -5...-7 °С, сильний західний вітер, ожеледиця, дуже-дуже слизько.
