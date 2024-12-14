Прогноз погоды в Украине на завтра, 15 декабря

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в воскресенье, 15 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег и облачную погоду с прояснениями. Столбики термометров будут колебаться в пределах -8...+3 °С, а иногда даже достигнут +10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 декабря

Завтра синоптики прогнозируют облачный день, небольшой снег: в южных и восточных областях — умеренный мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

По данным Укргидрометцентра, ожидается западный ветер, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять:

ночью -8...+3 °С, на крайнем западе страны, Одещине и Николаевщине -4...+1 °С;

днем -2...+3 °С, в южных областях +1...+6 °С, в Крыму до +10 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области завтра также пройдет небольшой снег, а на дорогах будет существовать опасность из-за гололедицы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -8...-3 °С;

днем -2...+3 °С.

В Киеве ночью -5...-3 °С, днем — около 0 °С.

По словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине похолодание отступит и незначительно потеплеет, но увеличится облачность и появятся осадки в виде мокрого снега.

Температурная карта. Фото: Диденко

Напомним, в Харьковской области завтра ожидается небольшой мокрый снег и слабое налипание мокрого снега.

В Одессе и области жителей предупреждают об усилении юго-западного ветра сегодня ночью.