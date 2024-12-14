Прогноз погоди в Україні на завтра, 15 грудня

Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у неділю, 15 грудня, синоптики прогнозують невеликий сніг та хмарну погоду з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -8...+3 °С, а подекуди навіть сягнуть +10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра синоптики прогнозують хмарний день, невеликий сніг: у південних та східних областях — помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, очікується західний вітер, 7-12 м/с, у західних областях — місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -8...+3 °С, на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині — -4...+1 °С;

вдень -2...+3 °С, у південних областях +1...+6 °С, в Криму до +10 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області завтра також пройде невеликий сніг, а на дорогах існуватиме небезпека через ожеледицю. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -8...-3 °С;

вдень -2...+3 °С.

У Києві вночі -5...-3 °С, вдень — близько 0 °С.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні похолодання відступить і незначно потеплішає, але збільшиться хмарність і з'являться опади у вигляді мокрого снігу.

Температурна карта. Фото: Діденко

Нагадаємо, на Харківщині завтра очікується невеликий мокрий сніг та слабке налипання мокрого снігу.

А в Одесі та області мешканців попереджають про посилення південно-західного вітру сьогодні вночі.