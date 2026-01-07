Видео
Главная Метео Синоптики предупреждают о погодной опасности в Украине завтра

Синоптики предупреждают о погодной опасности в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 23:59
Серьезная непогода накроет Украину — прогноз Диденко и Гидрометцентра на 8 января
Снегопад в Киеве. Фото: Reuters

В Украине 8 января ожидаются сложные погодные условия из-за активного южного циклона, который будет перемещаться из Одесской области через центральные регионы в направлении Сумщины. Во многих регионах возможна гололедица и сильные порывы ветра, а местами и дожди.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз на 8 января от Укргидрометцентра

В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской прогнозируют зимнюю погоду со значительным, а днем местами сильным снегом и метелями. Температура воздуха ночью снизится до -7... -12 °C, днем составит от -2 до -7 °C. Из-за интенсивных осадков и порывистого ветра ситуация на дорогах может быть осложнена.

Киевская, Черниговская, Сумская и Черкасская области окажутся в так называемой переходной зоне между холодом и теплом. Здесь ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Температура ночью будет колебаться от 0 до -5 °C, днем - от 0 до +5 °C.

На остальной территории Украины будет преобладать теплый сектор циклона. Синоптики прогнозируют умеренные, местами значительные дожди, а температура воздуха будет ночью +1...+6 °C, днем — +7...+12 °C.

По всей стране ожидается облачная погода. Ветер южный, а в северных и западных областях — северо-восточный, скоростью 7-12 м/с. Днем в западных, южных и центральных регионах возможны порывы до 15-20 м/с, что дополнительно усложнит погодные условия.

Погода в Україні 8 січня
Карта погоды в Украине 8 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 8 января от Диденко

На западе страны синоптик прогнозирует снег, местами интенсивный. В северных областях и в Винницкой области будет выпадать мокрый снег, тогда как на большей части территории Украины будут преобладать дожди. Диденко предупреждает, что осадки местами будут сильными, с налипанием мокрого снега и образованием гололеда, что значительно усложнит ситуацию на дорогах.

По всей стране усилится ветер, местами до сильного. Температурная картина будет контрастной: в западных областях ожидается от -3 до -7 °C, на севере - от -2 до +3 °C, в центральных регионах — от -2 до +6 °C, на востоке - +3...+6 °C. Теплее всего будет на юге, где воздух прогреется до +7...+14 °C.

В Киеве ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Также ожидается сильный северо-восточный ветер. Температура ночью снизится до -4 °C, днем будет колебаться в пределах -1...+1 °C.

Погода в Україні 8 січня
Карта погоды 8 января. Фото: Наталка Диденко

Ранее Юлия Свириденко предупредила, что из-за непогоды в Украине возможны перебои со светом.

А также в Киеве 7 января улицы превратились в каток из-за осадков.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
