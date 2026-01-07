Серйозна негода накриє Україну — прогноз Діденко і Гідрометцентру на 8 січня

Снігопад у Києві. Фото: Reuters

В Україні 8 січня очікуються складні погодні умови через активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одеської області через центральні регіони у напрямку Сумщини. У багатьох регіонах можлива ожеледиця та сильні пориви вітру, а подекуди і дощі.

Про це повідомляють Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз на 8 січня від Укргідрометцентру

У західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській прогнозують зимову погоду зі значним, а вдень місцями сильним снігом і хуртовинами. Температура повітря вночі знизиться до -7... -12 °C, вдень становитиме від -2 до -7 °C. Через інтенсивні опади та поривчастий вітер ситуація на дорогах може бути ускладненою.

Київська, Чернігівська, Сумська та Черкаська області опиняться у так званій перехідній зоні між холодом і теплом. Тут очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Температура вночі коливатиметься від 0 до -5 °C, вдень – від 0 до +5 °C.

На решті території України переважатиме теплий сектор циклону. Синоптики прогнозують помірні, місцями значні дощі, а температура повітря буде вночі +1...+6 °C, вдень – +7...+12 °C.

По всій країні очікується хмарна погода. Вітер південний, а у північних і західних областях — північно-східний, швидкістю 7-12 м/с. Вдень у західних, південних та центральних регіонах можливі пориви до 15-20 м/с, що додатково ускладнить погодні умови.

Карта погоди в Україні 8 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 8 січня від Діденко

На заході країни синоптик прогнозує сніг, місцями інтенсивний. У північних областях та на Вінниччині випадатиме мокрий сніг, тоді як на більшій частині території України переважатимуть дощі. Діденко попереджає, що опади подекуди будуть сильними, з налипанням мокрого снігу та утворенням ожеледі, що значно ускладнить ситуацію на дорогах.

По всій країні посилиться вітер, місцями до сильного. Температурна картина буде контрастною: у західних областях очікується від -3 до -7 °C, на півночі — від -2 до +3 °C, у центральних регіонах — від -2 до +6 °C, на сході — +3…+6 °C. Найтепліше буде на півдні, де повітря прогріється до +7…+14 °C.

У Києві очікується мокрий сніг із переходом у дощ. Також очікується сильний північно-східний вітер. Температура вночі знизиться до -4 °C, удень коливатиметься в межах -1…+1 °C.

Карта погоди 8 січня. Фото: Наталка Діденко

Раніше Юлія Свириденко попередила, що через негоду в Україні можливі перебої зі світлом.

А також у Києві 7 січня вулиці перетворилися на ковзанку через опади.