Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, от Укргидрометцентра

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 21 ноября, будет облачной, с дождем и снегом. Кроме того, почти во всех областях ожидается сильный ветер порывами 17-22 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра

Синоптики рассказали, что 21 ноября в западных областях ожидается ночью умеренный, а днем местами небольшой снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0... +5 °C, в Карпатах -8 °C, а днем около 0 °C.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях в течение дня будет мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Столбики термометров ночью и днем опустят до 0...+3 °C.

Погода в Украине 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории умеренные, местами сильные дожди. Температура ночью +5...+10 °C, в Крыму +14 °C, днем +7...+12 °C, на юго-востоке страны +13...+18 °C. В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный (ночью на Левобережье южный), 7-12 м/с, в Украине кроме западных и большинства северных областей порывы 17-22 м/с.

Предупреждение об опасности 21 ноября

По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине кроме западных и большинства северных областей будет сильный и опасный ветер. Его порывы будут достигать 17-22 м/с. Кроме того, в некоторых регионах объявили и другие опасные осадки:

сильный дождь, ночью и мокрый снег (в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях);

днем сильный дождь (в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях);

гололедица на дорогах (в западных, большинстве северных и Винницкой областях).

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В связи с этим в стране объявлен I уровень опасности (желтый).

Напомним, 21 ноября синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Харькове и области. Будут дожди и морозные ночи.