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Синоптики попереджають про небезпеку — яка погода буде завтра

20 листопада 2024 17:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, від Укргідрометцентру
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде хмарною, з дощем та снігом. Крім того, майже у всіх областях очікується сильний вітер, поривами 17-22 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра

Синоптики розповіли, що 21 листопада у західних областях очікується вночі помірний, а вдень місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...+5 °C, в Карпатах -8 °C, а вдень близько 0 °C.

Водночас у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях упродовж дня буде мокрий сніг та дощ, вночі подекуди значні опади, налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів вночі та вдень опустять до 0...+3 °C.

погода в Україні 21 листопада
Погода в Україні 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

На решті території помірні, місцями значні дощі. Температура вночі +5...+10 °C, в Криму +14 °C, вдень +7...+12 °C, на південному сході країни +13...+18 °C. У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний (вночі на Лівобережжі південний), 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, пориви 17-22 м/с.

Попередження про небезпеку 21 листопада

За прогнозами синоптиків, завтра по всій Україні, крім західних та більшості північних областей, буде сильний та небезпечний вітер. Його пориви сягатимуть до 17-22 м/с. Крім того, у деяких регіонах оголосили й інші небезпечні опади:

  • сильний дощ вночі та мокрий сніг (у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях);
  • сильний дощ вдень (у Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях);
  • ожеледиця на дорогах (у західних, більшості північних та Вінницькій областях). 
сильний вітер в Україні 21 листопада
Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

У зв'язку з цим в країні оголошений I рівень небезпечності (жовтий). 

Нагадаємо, 21 листопада синоптики також прогнозують погіршення погодних умов у Харкові та області. Будуть дощі та морозні ночі. 

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