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Синоптики предупреждают области о метели и морозах завтра

14 января 2025 22:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на завтра, 15 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков
Женщина идет по улице в непогоду. Иллюстративное фото: Олег Куцкий / УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 15 января, будет морозной и снежной. Синоптики предупреждают о падении температуры ночью до -6 °C, а также о снегопадах, днем местами с мокрым снегом, в ряде западных и северных областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

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Погода от Укргидрометцентра на 15 января

В Украине ожидается переменная облачность, в западных и местами в северных областях пройдут небольшие снегопады, которые днем могут сопровождаться дождем. Также местами на западе, севере и в Винницкой области дороги покроет гололедица.

Ветер будет с юго-запада, его скорость не будет превышать 5-10 м/с. Температура ночью опустится до -6...-1 °C, а днем составит -2...+3 °C. В Одесской области и Крыму воздух прогреется до +5 °C, а в Карпатах будет холоднее всего: ночью -14...-9 °C, днем -6...-1 °C.

Погода в Украине на среду, 15 января, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 15 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко 15 января

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует на западе страны снег, а также мокрый снег на севере — есть угроза налипания мокрого снега. В то же время на юге без осадков и даже выглянет солнце.

Температура воздуха ночью опустится до -6...-2 °C, а в южных областях — до -8...-4 °C. Днем постепенно будет теплеть, лишь в западных областях будет несколько прохладно — 0...+3 °C.

Также в Киеве Диденко предупреждает о порывистом ветре ночью и утром, кроме того возможен незначительный снег.

"В дальнейшем в Украине — постепенное повышение температуры воздуха. Однако не забывайте, что зима, хотя и достигла пика, еще имеет вальяжную дорогу к весне", — добавила синоптик.

Погода в Украине от синоптика Наталки Диденко на завтра, 15 января
Прогноз температуры воздуха в Украине на 15 января. Фото: Meteopost

Напомним, что в Киеве 15 января возможен снег с дождем. Температура воздуха ожидается около 0 °C.

Также во Львове прогнозируют снегопад и сильный ветер, возможна метель. Температура воздуха днем не превысит +2 °C.

В то же время в Харькове осадки не ожидаются, лишь вечером возможен снег. Днем воздух прогреется до 0 °C.

погода Укргидрометцентр морозы Наталка Диденко ветер снегопад

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