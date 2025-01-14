Погода в Україні на завтра, 15 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Жінка йде вулицею в негоду. Ілюстративне фото: Олег Куцький / УНІАН

Погода в Україні в середу, 15 січня, буде морозяною та сніжною. Синоптики попереджають про падіння температури вночі до -6 °C, а також про снігопади, вдень місцями з мокрим снігом, у низці західних та північних областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода від Укргідрометцентру на 15 січня

В Україні очікується мінлива хмарність, у західних та подекуди в північних областях пройдуть невеличкі снігопади, які вдень можуть супроводжуватися дощем. Також місцями на заході, півночі та у Вінницькій області дороги вкриє ожеледиця.

Вітер буде з південного заходу, його швидкість не перевищуватиме 5-10 м/с. Температура вночі опуститься до -6...-1 °C, а вдень становитиме -2...+3 °C. В Одеській області та Криму повітря прогріється до +5 °C, а в Карпатах буде найхолодніше: вночі -14...-9 °C, вдень -6...-1 °C.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко 15 січня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на заході країни сніг, а також мокрий сніг на півночі — є загроза налипання мокрого снігу. Водночас на півдні без опадів і навіть вигляне сонце.

Температура повітря вночі опуститься до -6...-2 °C, а в південних областях — до -8...-4 °C. Вдень поступово теплішатиме, лише в західних областях буде дещо прохолодно — 0...+3 °C.

Також у Києві Діденко попереджає про рвучкий вітер вночі та вранці, крім того можливий незначний сніг.

"Надалі в Україні — поступове підвищення температури повітря. Проте не забувайте, що зима, хоча й досягла піка, ще має поважну дорогу до весни", — додала синоптикиня.

Прогноз температури повітря в Україні на 15 січня. Фото: Meteopost

Нагадаємо, що в Києві 15 січня можливий сніг із дощем. Температура повітря очікується близько 0 °C.

Також у Львові прогнозують снігопад та сильний вітер, можлива хуртовина. Температура повітря вдень не перевищить +2 °C.

Водночас у Харкові опади не очікуються, лише ввечері можливий сніг. Вдень повітря прогріється до 0 °C.