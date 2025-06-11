Погода в Украине 12 июня - ожидается ливень и сильный ветер

Люди под дождем. Фото: УНИАН

В Украине в четверг, 12 июня, прогнозируют неустойчивые погодные условия. Температура воздуха днем будет в пределах +16...+21 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 12 июня

Синоптики предупредили, что из-за атмосферных фронтов в большинстве областей Украины завтра будет неустойчивая погода с кратковременными летними дождями. Также прогнозируют колебания давления, прохлада из северных широт обусловит северо-западный, местами порывистый ветер и прохладную температуру воздуха.

В то же время завтра ожидаются кратковременные дожди и только в западных, ночью и в восточных областях — осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с, кроме Закарпатья и востока, а днем порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха будет:

ночью +10...+15 °С, на юге и юго-востоке +13...+18 °С;

днем +16...+21 °С, на юге и юго-востоке +21...+26 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 12 июня

По словам синоптика Наталки Диденко, завтра в большинстве областей температура воздуха ожидается на уровне +17...+22 °С, на востоке +20...+25 °С, на юге — +22...+27 °С.

В то же время прогнозируют северо-западный ветер, который местами достигнет штормовых порывов 15-20 м/с. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в северных, восточных областях, на Волыни, Ровенщине, а ближайшей ночью будут на юге и в центре. На остальной территории Украины — без существенных осадков.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Также солнечная погода днем будет в западных областях, кроме Волыни и Ровенской области, а также на юге Украины.

В Киеве завтра пройдут местами кратковременные дожди и будет сильный ветер северо-западного направления — местами сильные порывы до 15-20 м/с. Также в столице прогнозируют прохладную погоду, температура воздуха будет в пределах +17...+19 °С.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в столице завтра прогнозируют дождливую погоду и температуру воздуха около +21 °С.

А жителей Харькова предупредили об осадках и грозах в четверг, также ожидаются порывы ветра.