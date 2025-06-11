Погода в Україні 12 червня - очікується злива та сильний вітер

Люди під дощем. Фото: УНІАН

В Україні у четвер, 12 червня, прогнозують нестійкі погодні умови. Температура повітря вдень буде в межах +16...+21 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 12 червня

Синоптики попередили, що через атмосферні фронти у більшості областей України завтра буде нестійка погода з короткочасними літніми дощами. Також прогнозують коливання тиску, прохолода з північних широт зумовить північно-західний, місцями поривчастий вітер та прохолодну температуру повітря.

Водночас завтра очікуються короткочасні дощі та лише у західних, вночі і в східних областях — опадів не передбачається. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с, окрім Закарпаття та сходу, а вдень пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря буде:

вночі +10...+15 °С, на півдні та південному сході +13...+18 °С;

вдень +16...+21 °С, на півдні та південному сході +21...+26 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 12 червня

За словами синоптика Наталки Діденко, завтра в більшості областей температура повітря очікується на рівні +17...+22 °С, на сході +20...+25 °С, на півдні — +22...+27 °С.

Водночас прогнозують північно-західний вітер, який місцями сягне штормових поривів 15-20 м/с. Короткочасні дощі з грозами очікуються у північних, східних областях, на Волині, Рівненщині, а найближчої ночі будуть на півдні та в центрі. На решті території України — без істотних опадів.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Також сонячна погода вдень буде у західних областях, окрім Волині та Рівненщини, а також на півдні України.

У Києві завтра пройдуть місцями короткочасні дощі та буде сильний вітер північно-західного напрямку — місцями сильні пориви до 15-20 м/с. Також у столиці прогнозують прохолодну погоду, температура повітря буде в межах +17...+19 °С.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у столиці завтра прогнозують дощову погоду та температуру повітря близько +21 °С.

А мешканців Харкова попередили про опади та грози у четвер, також очікуються пориви вітру.