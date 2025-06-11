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Головна Метео Синоптики попередили про штормову погоду завтра й назвали області

Синоптики попередили про штормову погоду завтра й назвали області

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Дата публікації: 11 червня 2025 22:44
Погода в Україні 12 червня - очікується злива та сильний вітер
Люди під дощем. Фото: УНІАН
Ключові моменти Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 12 червня Прогноз погоди від Діденко на 12 червня

В Україні у четвер, 12 червня, прогнозують нестійкі погодні умови. Температура повітря вдень буде в межах +16...+21 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 12 червня

Синоптики попередили, що через атмосферні фронти у більшості областей України завтра буде нестійка погода з короткочасними літніми дощами. Також прогнозують коливання тиску, прохолода з північних широт зумовить північно-західний, місцями поривчастий вітер та прохолодну температуру повітря.

Водночас завтра очікуються короткочасні дощі та лише у західних, вночі і в східних областях — опадів не передбачається.  Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с, окрім Закарпаття та сходу, а вдень пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря буде:

  • вночі +10...+15 °С, на півдні та південному сході +13...+18 °С;
  • вдень +16...+21 °С, на півдні та південному сході +21...+26 °С.
Де в Україні 12 червня буде найхолодніше - прогноз
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 12 червня

За словами синоптика Наталки Діденко, завтра в більшості областей температура повітря очікується на рівні +17...+22 °С, на сході +20...+25 °С, на півдні — +22...+27 °С.

Водночас прогнозують північно-західний вітер, який місцями сягне штормових поривів 15-20 м/с. Короткочасні дощі з грозами очікуються у північних, східних областях, на Волині, Рівненщині, а найближчої ночі будуть на півдні та в центрі. На решті території України — без істотних опадів.

Штормові вітри накриють деякі області 12 червня - прогноз
Температурна карта. Фото: Метеопост

Також сонячна погода вдень буде у західних областях, окрім Волині та Рівненщини, а також на півдні України.

У Києві завтра пройдуть місцями короткочасні дощі та буде сильний вітер північно-західного напрямку — місцями сильні пориви до 15-20 м/с. Також у столиці прогнозують прохолодну погоду, температура повітря буде в межах +17...+19 °С.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у столиці завтра прогнозують дощову погоду та температуру повітря близько +21 °С.

А мешканців Харкова попередили про опади та грози у четвер, також очікуються пориви вітру.

Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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