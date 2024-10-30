Прогноз погоды в Украине 31 октября — синоптики предупредили об угрозе

Синоптики предупредили об опасности в последний день октября
В четверг, 31 октября, в Украине прогнозируется погода с переменной облачностью. Кое-где ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха будет достигать +13 °С, в южных областях +17 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 31 октября
В четверг, 31 октября, в Украине ожидается пасмурная погода с периодическими прояснениями. Ночью возможны осадки в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем небольшой дождь пройдет на востоке страны. На остальной территории без осадков.
Ветер будет преимущественно западный и северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Однако в восточных областях местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
Температура воздуха:
- ночью будет колебаться в пределах +5…+10 °С, в восточных, Запорожской и Херсонской областях температура снизится до +1…+6 °С;
- днем ожидается температура на уровне +8...+13 °С, в южных регионах — до +17 °С.
Погода в Киевской области 31 октября
В Киевской области в четверг, 31 октября, будет ночью +5...+10 °С, а днем потеплеет до +8...+13 °С. Местами возможен ночью небольшой дождь, который прекратится днем. Также прогнозируют порывы северо-западного ветра со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в столице:
- ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+10 °С;
- днем столбики термометра будут показываться до +11...+13 °С.
Утром возможны небольшие осадки. Ветер будет со скоростью 5-7 м/с северо-западного направления. Небо затянет облаками, иногда возможны прояснения.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
По прогнозу Диденко, в четверг, 31 октября, в Украине местами ожидаются дожди, однако погода все же ожидается достаточно теплой.
Температура воздуха будет колебаться от +9…+13 °С, на западе и юге показатели термометров повысятся до +15 °С.
"Туманы, облачность и сырость могут ухудшать качество воздуха и усложнять утреннее вставание с кровати", — написала синоптик.
В Киеве завтра также ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха будет достигать +11 °С.
Диденко предупредила украинцев о значительном похолодании, которое начнется уже в эти выходные. Также с началом ноября, по ее словам, в Украину придет сильный ветер, возможны даже штормовые порывы.
Напомним, погода во Львове будет облачной. Синоптики предупредили о мелком дожде.
Также мы писали, что погода резко испортится в Харькове. Она будет дождливая и прохладная. Местами ожидаются сильные порывы ветра.
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