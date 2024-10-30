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Синоптики попередили про небезпеку в останній день жовтня

30 жовтня 2024 20:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 31 жовтня — синоптики попередили про загрозу
Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 31 жовтня, в Україні прогнозується погода з мінливою хмарністю. Подекуди очікується сильний вітер поривами до 18 м/с. За прогнозами синоптиків, максимальна температура повітря сягатиме +13 °С, в південних областях +17 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 31 жовтня

У четвер, 31 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі опади можливі у північних, більшості західних та центральних областей, а вдень невеликий дощ пройде на сході країни. На решті території без опадів.

Вітер буде переважно західний та північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Однак у східних областях місцями можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря:

  • вночі коливатиметься в межах +5...+10 °С, у східних, Запорізькій та Херсонській областях температура знизиться до +1...+6 °С.
  • вдень очікується температура на рівні +8...+13 °С, у південних регіонах — до +17 °С.
погода в Україні 31 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 31 жовтня

У Київській області у четвер, 31 жовтня, буде вночі +5...+10 °С. а вдень потеплішає до +8...+13 °С. Місцями можливий вночі невеликий дощ, який припиниться вдень. Також прогнозують пориви північно-західного вітру зі швидкістю 7-12 м/с. 

погода у Київській області 31 жовтня
Температурна карта Київської області 31 жовтня. Фото: Метеопост

Температура повітря у столиці:

  • вночі температура повітря коливатиметься в межах +8...+10 °С;
  • вдень стовпчики термометра показуватимуть до +11...+13 °С.

Вранці можливі локальні невеликі опади. Вітер буде зі швидкістю 5-7 м/с північно-західного напрямку. Небо затягне хмарами, подекуди можливі прояснення. 

Київ 31 жовтня
Погодинний прогноз погоди у Києві
на 31 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталії Діденко

За прогнозом Діденко, у четвер, 31 жовтня, в Україні місцями передбачаються дощі, проте погода все ж очікується доволі теплою.

Температура повітря буде коливатися від +9...+13 °С, на заході та півдні показники термометрів підвищаться до +15 °С.

"Тумани, хмарність та вогкість можуть погіршувати якість повітря і ускладнюватимуть ранкове вставання з ліжка", — написала синоптик.

Погода від Meteoprog
Температура повітря в Україні 31 жовтня. Фото: Meteoprog

У Києві завтра також очікується невеликий дощ, вдень температура повітря сягатиме до +11 °С.

Діденко попередила українців про значне похолодання, яке розпочнеться вже на цих вихідних. Також із початком листопада, за її словами, в Україну прийде сильний вітер, можливі навіть штормові пориви.

Прогноз Діденко
Прогноз від Наталії Діденко на 31 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода у Львові буде хмарною. Синоптики попередили про дрібний дощ.

Також ми писали, що погода різко зіпсується у Харкові. Вона буде дощовою та прохолодною. Місцями очікуються сильні пориви вітру.

Укргідрометцентр Київ погода в Україні Наталка Діденко синоптик

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