Прогноз погоди в Україні 31 жовтня — синоптики попередили про загрозу

Синоптики попередили про небезпеку в останній день жовтня
У четвер, 31 жовтня, в Україні прогнозується погода з мінливою хмарністю. Подекуди очікується сильний вітер поривами до 18 м/с. За прогнозами синоптиків, максимальна температура повітря сягатиме +13 °С, в південних областях +17 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 31 жовтня
У четвер, 31 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі опади можливі у північних, більшості західних та центральних областей, а вдень невеликий дощ пройде на сході країни. На решті території без опадів.
Вітер буде переважно західний та північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Однак у східних областях місцями можливі пориви вітру до 15-18 м/с.
Температура повітря:
- вночі коливатиметься в межах +5...+10 °С, у східних, Запорізькій та Херсонській областях температура знизиться до +1...+6 °С.
- вдень очікується температура на рівні +8...+13 °С, у південних регіонах — до +17 °С.
Погода на Київщині 31 жовтня
У Київській області у четвер, 31 жовтня, буде вночі +5...+10 °С. а вдень потеплішає до +8...+13 °С. Місцями можливий вночі невеликий дощ, який припиниться вдень. Також прогнозують пориви північно-західного вітру зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря у столиці:
- вночі температура повітря коливатиметься в межах +8...+10 °С;
- вдень стовпчики термометра показуватимуть до +11...+13 °С.
Вранці можливі локальні невеликі опади. Вітер буде зі швидкістю 5-7 м/с північно-західного напрямку. Небо затягне хмарами, подекуди можливі прояснення.
Прогноз погоди від Наталії Діденко
За прогнозом Діденко, у четвер, 31 жовтня, в Україні місцями передбачаються дощі, проте погода все ж очікується доволі теплою.
Температура повітря буде коливатися від +9...+13 °С, на заході та півдні показники термометрів підвищаться до +15 °С.
"Тумани, хмарність та вогкість можуть погіршувати якість повітря і ускладнюватимуть ранкове вставання з ліжка", — написала синоптик.
У Києві завтра також очікується невеликий дощ, вдень температура повітря сягатиме до +11 °С.
Діденко попередила українців про значне похолодання, яке розпочнеться вже на цих вихідних. Також із початком листопада, за її словами, в Україну прийде сильний вітер, можливі навіть штормові пориви.
Нагадаємо, погода у Львові буде хмарною. Синоптики попередили про дрібний дощ.
Також ми писали, що погода різко зіпсується у Харкові. Вона буде дощовою та прохолодною. Місцями очікуються сильні пориви вітру.
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