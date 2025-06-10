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Главная Метео Синоптики предупредили об опасности — какие области накроют грозы

Синоптики предупредили об опасности — какие области накроют грозы

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 23:01
Погода в Украине 11 июня - ожидаются дожди и грозы
Молнии в небе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в среду, 11 июня, прогнозируют преимущественно малооблачную погоду. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+25 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 11 июня

По данным синоптиков, ночью Украину накроет антициклон, который обеспечит отсутствие осадков, но утром в западных областях ожидается атмосферный фронт, с которым влажная воздушная масса растянется от Винницы до Киева и Черкасс.

На остальной территории Украины прогнозируют малооблачную погоду, теплее всего будет в южных и восточных областях. Ночью на северо-западе, а днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. На территории остальных областей осадков не предвидится.

В Укргидрометцентре предупредили о южном ветре, на западе северо-западный, 7-12 м/с, а в Карпатах местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +8...+13 °С, в южной части +13...+18 °С;
  • днем в западных областях +17...+22 °С, в северных и большинстве центральных областей +20...+25 °С, на остальной территории — +24...+29 °С.
Чого чекати від погоди 11 червня - прогноз синоптиків
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 11 июня

А по словам синоптика Наталки Диденко, завтра из Украины уйдет жара: даже на востоке и юге ожидается снижение до +25...+29 °С.

В большинстве областей будет +21...+25 °С, в западных свежее всего — +18...+23 °С. В то же время ожидается очередной атмосферный фронт, который придет с северо-запада.

Температура повітря в Україні 11 червня - чого чекати
Температурная карта. Фото: Метеопост

Так, в западных, северных (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, также возможны шквалы и град. В то же время маловероятны осадки на остальных территориях.

В Киеве завтра также пройдут кратковременные дожди и грозы — после обеда местами сильные ливни. А температура воздуха будет около +20 °С.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове завтра ожидается прохлада, которая заменит жару. В течение дня возможны грозовые дожди.

Ранее Диденко спрогнозировала, какую погоду ждать украинцам в ближайшие дни.

Укргидрометцентр лето Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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