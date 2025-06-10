Погода в Україні 11 червня - очікуються дощі та грози

Синоптики попередили про небезпеку — які області накриють грози
В Україні у середу, 11 червня, прогнозують переважно малохмарну погоду. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +17...+ 25 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 11 червня
За даними синоптиків, вночі Україну накриє антициклон, який забезпечить відсутність опадів, але вранці у західних областях очікується атмосферний фронт, з яким волога повітряна маса розтягнеться від Вінниці до Києва та Черкас.
На решті території України прогнозують малохмарну погоду, найтепліше буде у південних та східних областях. Вночі на північному заході, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. На території решти областей опадів не передбачається.
В Укргідрометцентрі попередили про південний вітер, на заході північно-західний, 7-12 м/с, а в Карпатах місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +8...+13 °С, у південній частині +13...+18 °С;
- вдень у західних областях +17...+22 °С, у північних та більшості центральних областей +20...+25 °С, на решті території — +24...+29 °С.
Прогноз погоди від Діденко на 11 червня
А за словами синоптика Наталки Діденко, завтра з України піде спека: навіть на сході та півдні очікується зниження до +25...+29 °С.
У більшості областей буде +21...+25 °С, у західних найсвіжіше — +18...+23 °С. Водночас очікується черговий атмосферний фронт, який прийде з північного заходу.
Так, у західних, північних (окрім Сумщини), у Вінницькій, Черкаській, Одеській областях пройдуть короткочасні грозові дощі, також можливі шквали та град. Водночас малоймовірні опади на решті територій.
У Києві завтра також пройдуть короткочасні дощі та грози — після обіду місцями сильні зливи. А температура повітря буде близько +20 °С.
Нагадаємо, в Харкові завтра очікується прохолода, яка замінить спеку. Протягом дня можливі грозові дощі.
Раніше Діденко спрогнозувала, на яку погоду чекати українцям найближчими днями.
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